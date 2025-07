Hans-Juraj Hartmann verteidigt nun beim Wuppertaler SV

In der A- und B-Junioren-Bundesligen kam er 53-mal zum Einsatz, in der Regionalliga Südwest 55-mal und in der Regionalliga West achtmal. Am 7. September 2019 lief er unter Trainer Josip Simunic für die kroatische U19 in Frankreich auf (1:1).

Hartmann soll schon am Freitag (1. August) im Derby bei der Spielvereinigung Velbert spielberechtigt sein, das um 19:30 Uhr in der IMS Arena beginnt. Auch für die japanischen Neuzugänge Daiki Kamo und Toashiaki Miyamota soll das grüne Licht des Verbandes rechtzeitig eintreffen.

Beim Auftaktspiel gegen Fortuna Köln (0:2) standen Aldin Dervisevic und Salmin Rebronja in der Innenverteidigung und machten ihre Sache gut. Subaru Nishimura, der ebenfalls dort agieren kann, fällt wegen eines Mittelfußbruchs noch länger aus.