Hans-„Hexe“-Wendelken-Cup: Bornreihe startet als Titelverteidiger Hemelingen will „Moorteufel" stürzen +++ Stotel und Wörpetal treten erstmals an von FuPa Lüneburg · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rolf Schmietow

Traditionell richtet der SV Blau-Weiß Bornreihe in der Sommervorbereitung den Hans-„Hexe“-Wendelken-Cup aus, an dem die stärksten Mannschaften aus der näheren Umgebung teilnehmen. Vor allem ein Neuling könnte den ambitionierten Landesligisten an der Titelverteidigung hindern.

Dabei handelt es sich um die mit einer enormen individuellen Klasse ausgestattete SV Hemelingen, Bremen-Liga-Vizemeister und zugleich DFB-Pokal-Teilnehmer. Sie trifft um 20.00 Uhr auf den FC Hagen/Uthlede. Der Landesligist ist eine der Konstanten des Vorbereitungsturniers. Zuletzt sicherte er sich den Titel im Sommer 2023. Bevor das Topspiel der Auftaktrunde stattfindet, eröffnen mit dem FC Wörpetal ein weiterer Debütant und der TSV Eiche Neu Sankt Jürgen, der im Qualifikationsturnier die Bornreiher Zweitvertretung und den SV Pennigbüttel bezwang, die 30. Auflage des Hans-„Hexe“-Wendelken-Cups. Hans-„Hexe“-Wendelken-Cup: Der Spielplan im Überblick

Einen Tag später steigt Gastgeber SV Blau-Weiß Bornreihe mit dem Derby gegen den FC Worpswede ein. Ebenso gefordert ist Vorjahresfinalist VSK Osterholz-Scharmbeck im Vergleich mit dem für den TSV Sievern eingesprungenen TSV Stotel. Die jeweiligen Sieger erreichen die für Donnerstag und Freitag geplanten Halbfinals, während die Verlierer in der Trostrunde antreten. Der Finaltag folgt am Sonntag. Der Startschuss erfolgt ab 14.00 Uhr mit dem Spiel um Platz drei, ehe am Anschluss der Turniersieger ermittelt wird. Dieser darf sich über ein ansprechendes Preisgeld freuen. Mehr Informationen zur Landesliga Lüneburg