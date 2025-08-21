Hannovers U19 setzt sich gegen St. Pauli klar durch

Die U19 von Hannover 96 bleibt in der DFB-Nachwuchsliga in der Erfolgsspur. Am dritten Spieltag der Vorrunden-Gruppe A setzte sich die Mannschaft von Trainer Dirk Lottner im heimischen Eilenriedestadion mit 3:0 gegen den FC St. Pauli durch und behauptete damit souverän die Tabellenführung.

Schon nach elf Minuten brachte Pepe Lorenz die 96er in Führung, nachdem er eine präzise Flanke von Bilal Bengharda per Kopf verwertete. In der zweiten Halbzeit war es erneut Bengharda, der den Unterschied machte: Der Flügelspieler setzte sich über rechts durch und traf aus spitzem Winkel zum 2:0 (64.). Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit der eingewechselte Oskar Schwarz, der den 3:0-Endstand markierte.

Mit nun drei Siegen aus den ersten drei Partien steht Hannover 96 weiter an der Spitze der Tabelle – fünf Punkte vor Holstein Kiel, das aktuell Rang zwei belegt.

Hannover 96 – FC St. Pauli 3:0

Hannover 96: Tom Lange, Kylian Pfitzner, Pepe Lorenz, Fin-Luca Rüdiger, Maximilian Lange, Julius Meusel, Luka Elias Knelangen, Jasper Fynn Reinhold, Bilal Bengharda, Taycan Kurt, Robin Stolpe - Trainer: Dirk Lottner

FC St. Pauli : - Trainer: Nils Schick - Trainer: Heiko Knispel

Schiedsrichter: Tom Holsten - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Kylian Pfitzner (10.), 2:0 Bilal Bengharda (63.), 3:0 Oskar Schwarz (90.)