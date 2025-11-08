– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Hannovers U17 will siebten Saisonsieg einfahren Döring-Team empfängt den SC Paderborn Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL Gr. A Hannover 96 SC Paderborn

Die U17 von Hannover 96 geht am Sonntag (13 Uhr) mit Rückenwind in den elften Spieltag der DFB-Nachwuchsliga (Vorrunde Gruppe A). Mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen steht die Mannschaft von Trainer Clemens Döring weiterhin an der Tabellenspitze und stellt mit 28 Treffern die beste Offensive der Liga.

Nach den jüngsten Erfolgen zeigte sich Döring zufrieden mit der Entwicklung seines Teams: „Es ist sehr wichtig, dass wir mit den beiden Siegen gegen St. Pauli in der Liga und den TSV Havelse im Pokal zurück in die Erfolgsspur gekommen sind. Die verbleibenden vier Spiele sind durch die enge Tabellensituation von der Bedeutung her alle gleich“, erklärte der 96-Coach. Morgen, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 SC Paderborn 07 SC Paderborn 13:00 PUSH

Mit Blick auf den Gegner betonte Döring die Notwendigkeit einer geschlossenen Defensivarbeit: „Gegen Paderborn wird es wichtig, dass wir konsequent und gut gegen den Ball arbeiten, weil das ab und zu schon noch ein Thema ist, das uns beschäftigt. Eine Dominanz stellt sich schließlich nicht nur durch den eigenen Ballbesitz her.“ Verzichten muss Döring auf Niclas Brösel und Ebrima Sallah (beide verletzt) sowie vermutlich auf den erkrankten Phil Hamann. Dafür kehrt Marouan Jallouli nach überstandener Verletzung zurück und steht voraussichtlich wieder im Kader.