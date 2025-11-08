Hannovers U17 will siebten Saisonsieg einfahren

Die U17 von Hannover 96 geht am Sonntag (13 Uhr) mit Rückenwind in den elften Spieltag der DFB-Nachwuchsliga (Vorrunde Gruppe A). Mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen steht die Mannschaft von Trainer Clemens Döring weiterhin an der Tabellenspitze und stellt mit 28 Treffern die beste Offensive der Liga.
Nach den jüngsten Erfolgen zeigte sich Döring zufrieden mit der Entwicklung seines Teams: „Es ist sehr wichtig, dass wir mit den beiden Siegen gegen St. Pauli in der Liga und den TSV Havelse im Pokal zurück in die Erfolgsspur gekommen sind. Die verbleibenden vier Spiele sind durch die enge Tabellensituation von der Bedeutung her alle gleich“, erklärte der 96-Coach.
Mit Blick auf den Gegner betonte Döring die Notwendigkeit einer geschlossenen Defensivarbeit: „Gegen Paderborn wird es wichtig, dass wir konsequent und gut gegen den Ball arbeiten, weil das ab und zu schon noch ein Thema ist, das uns beschäftigt. Eine Dominanz stellt sich schließlich nicht nur durch den eigenen Ballbesitz her.“
Verzichten muss Döring auf Niclas Brösel und Ebrima Sallah (beide verletzt) sowie vermutlich auf den erkrankten Phil Hamann. Dafür kehrt Marouan Jallouli nach überstandener Verletzung zurück und steht voraussichtlich wieder im Kader.
Der SC Paderborn U17 belegt mit 13 Punkten (drei Siege, vier Remis, drei Niederlagen) den fünften Tabellenplatz. Die Mannschaft hat bislang 18 Tore erzielt, aber auch 21 Gegentreffer kassiert. Damit wartet auf Hannover ein Gegner, der offensiv gefährlich, defensiv jedoch anfällig ist.
Das Hinspiel vor rund sechs Wochen endete mit einem deutlichen 5:1-Auswärtssieg der 96er. Damals trafen Endi Krasniqi doppelt sowie Eymen Demir, Mika Hoffmann und Ciro Aquino jeweils einmal.
Mit einem weiteren Erfolg am Sonntag könnte Hannover den siebten Saisonsieg perfekt machen und sich weiter an der Tabellenspitze behaupten – in einer Liga, die nach wie vor außergewöhnlich eng beisammenliegt.