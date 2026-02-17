Hannovers Nachwuchs zahlt Lehrgeld Fehlstart in die Elite-Runde von red · Heute, 10:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Adrian Goldberg

In der neu formierten DFB-Nachwuchsliga weht ein scharfer Wind – das mussten die Talentschmieden von Hannover 96 am vergangenen Spieltag schmerzlich erfahren. Sowohl die U19 als auch die U17 blieben in ihren jeweiligen Partien der Hauptrunde Liga A ohne Punkte und finden sich vorerst am Ende der Tabelle wieder. Während die U19 in München phasenweise mithielt, aber am Ende unterging, gab die U17 einen frühen Vorsprung gegen Kiel noch aus der Hand.

U19: Ein Pfostenschuss als Wendepunkt Für die Mannschaft von Trainer Dirk Lottner stand die schwere Reise an die Isar an. Der FC Bayern München demonstrierte von Beginn an, warum er als Favorit in der Gruppe C gilt. Bereits nach 17 Minuten lag Hannover durch Treffer von Santos Daiber (6.) und Mike (17.) mit 0:2 zurück. Doch die jungen Roten bewiesen Moral. Die große Chance zur Wende bot sich noch vor dem Pausenpfiff: Nach einem Foul bekamen die Niedersachsen einen Elfmeter zugesprochen. Pepe Lorenz trat an, scheiterte jedoch unglücklich am rechten Pfosten. Dennoch blieb 96 im Spiel. In der 53. Minute belohnte Kevin Ahlberg die Bemühungen mit dem Anschlusstreffer zum 1:2.

Was folgte, war eine Drangphase, in der Hannover den Ausgleich mehrfach auf dem Fuß hatte, die Chancen jedoch liegen ließ. Die Strafe folgte in der Schlussphase gnadenlos. Als die Kräfte schwanden, schraubten Egwuatu (71.), Snip (88.) und Chemwor (90.) das Ergebnis auf ein deutliches, wenn auch dem Spielverlauf nach etwas zu hohes 5:1 in die Höhe. Mit null Punkten nach zwei Spielen belegt die Lottner-Elf aktuell den vorletzten Tabellenplatz. U17: Kalt geduscht trotz Blitzstart Ähnlich ernüchternd verlief der Samstagnachmittag für die U17 von Coach Clemens Döring. Gegen Holstein Kiel erwischten die Hannoveraner eigentlich einen Traumstart: Endi Krasniqi wuchtete den Ball bereits in der 3. Minute per Kopf zur Führung in die Maschen.