Hannover wird Teil der Olympiabewerbung Hamburgs

Hannover wird Teil der geplanten Olympia-Bewerbung Hamburgs für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele ab 2036. Die Heinz von Heiden Arena wurde dabei als einer der Spielorte für die Fußballturniere der Frauen und Männer vorgesehen. Neben der niedersächsischen Landeshauptstadt sollen auch Bremen, Wolfsburg, Rostock, Dresden und Magdeburg zu den Austragungsorten zählen.

Die Entscheidung fiel in enger Abstimmung mit dem DFB sowie den beteiligten Städten. Ziel ist es, die Spiele im Fußball flächendeckend in Nord- und Ostdeutschland auszutragen und dabei auf bestehende Infrastruktur zurückzugreifen.

Onay betonte, dass die Heinz von Heiden Arena als Standort ideal geeignet sei, um Teil des olympischen Fußballturniers zu werden. „Wir stehen im konstruktiven Austausch mit der Stadt Hamburg und sind bereit, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, um diese großartige Chance für Deutschland erfolgreich zu gestalten“, so der Oberbürgermeister.

„Die Landeshauptstadt Hannover begrüßt die Olympiabewerbung Hamburgs ausdrücklich und sieht darin eine Chance für ganz Deutschland. Als Sportstadt unterstützen wir die Idee, Teil der Olympischen Spiele in Norddeutschland zu sein, und sind bereit, unseren Beitrag zu leisten.“

Symbol für norddeutsche Zusammenarbeit

Mit der Einbindung Hannovers und weiterer Städte entsteht ein breites norddeutsches Bewerbernetzwerk, das die regionale Verbundenheit unterstreicht. Hamburg fungiert als federführende Metropole, während Hannover als zentraler Standort in Niedersachsen seine langjährige Fußballtradition und Stadionerfahrung einbringt.

Damit könnte die Heinz von Heiden Arena – die zuletzt bei internationalen Spielen und Turnieren mehrfach als Austragungsort diente – in etwas mehr als einem Jahrzehnt erneut zu einem Schauplatz globalen Sports werden.