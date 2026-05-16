Hannover verteidigt Finalchance – Jesteburg zittert sich ins Endspiel

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Der FC Jesteburg-Bendestorf steht erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder im Finale des AOK Niedersachsenpokals der Frauen. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft aus dem Landkreis Harburg gegen den SV TiMoNo nach einem torlosen Spiel mit 5:4 im Elfmeterschießen durch.

Über weite Strecken entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Teams defensiv stabil standen und nur wenige klare Möglichkeiten zuließen. Weil nach 90 Minuten kein Treffer gefallen war, musste die Entscheidung vom Punkt fallen.

Im zweiten Halbfinale bestätigte Hannover 96 Frauen seine Favoritenrolle. Der Titelverteidiger gewann das Regionalliga-Spitzenspiel bei der SpVg Aurich mit 3:1 und zog damit erneut ins Endspiel ein.

Zur entscheidenden Figur wurde Torhüterin Lisa Marie Fischer, die den letzten Versuch des Oberliga-Meisters parierte und damit den umjubelten Finaleinzug perfekt machte. Für den Verein ist es die erste Endspielteilnahme seit 2002 – damals noch unter dem Namen JSG.

Vor allem Julia Catharina Dose prägte die Partie. Mit zwei Treffern vor der Pause brachte sie Hannover früh auf Kurs und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage. Aurich stemmte sich zwar gegen die Niederlage, fand offensiv jedoch lange keine Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gäste.

Kurz vor dem Ende machte Dose mit ihrem dritten Treffer alles klar und schnürte damit den Dreierpack. Der späte Anschlusstreffer von Mareike Assing änderte nichts mehr am souveränen Auftritt der Hannoveranerinnen.

Finale bringt besondere Geschichte zurück

Damit kommt es am 6. Juni im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen zu einem Finale mit besonderer Vorgeschichte. Bereits beim ersten Pokalsieg von Hannover 96 im Jahr 2018 hieß der Gegner VfL Jesteburg – einer der Stammvereine des heutigen FC Jesteburg-Bendestorf. Damals setzte sich Hannover mit 2:0 durch.

Nun erhält Jesteburg-Bendestorf die Chance auf eine kleine Revanche – gleichzeitig geht es für beide Teams um den Niedersachsenpokal und die Qualifikation für den DFB-Pokal der kommenden Saison.

Der Weg ins Finale

1. Runde

Sa., 02.08.25 17:00 Uhr SG Rodenberg 1888 - Hannover 96 0:1

Sa., 02.08.25 17:00 Uhr SG TSG Gretesch / Osnabr. SC - TSV Barmke 1906 0:3

So., 03.08.25 11:00 Uhr 1. FC Sarstedt - TuS Lutten 4:3

So., 03.08.25 11:00 Uhr Eintracht Braunschweig - HSC BW Schwalbe Tündern 7:1

So., 03.08.25 12:30 Uhr SV 06 Lehrte - MTV Barum 1:2

So., 03.08.25 12:30 Uhr SV Ahlerstedt/Ottendorf - SV TiMoNo 2:4

So., 03.08.25 12:30 Uhr FC Pfeil Broistedt - PSV GW Hildesheim 3:2

So., 03.08.25 13:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - HSC Hannover 3:0

So., 03.08.25 13:00 Uhr VfL Wahrenholz - SV Wendessen 3:5

So., 03.08.25 13:00 Uhr Blau-Weiss Hollage - SVG Göttingen 07 3:1

So., 03.08.25 14:00 Uhr FC Jesteburg-Bendestorf - TV Jahn Delmenhorst 4:1

Do., 25.09.25 19:00 Uhr TuS Büppel - SpVg Aurich 3:4

Do., 02.10.25 19:30 Uhr DJK-SV Bunnen - TSV Limmer 5:0

Fr., 03.10.25 13:30 Uhr SV Eintracht Lüneburg - SV Meppen II 0:3

So., 23.11.25 14:00 Uhr SV Heidekraut Andervenne - ATSV Scharmbeckstotel 2:0

So., 07.12.25 11:00 Uhr FC Eintracht Northeim - SV Hastenbeck 4:1



Achtelfinale

Sa., 28.02.26 14:30 Uhr DJK-SV Bunnen - MTV Barum 3:5

So., 01.03.26 11:00 Uhr FC Eintracht Northeim - Hannover 96 0:4

So., 01.03.26 11:00 Uhr SV Meppen II - SpVg Aurich 0:4

So., 01.03.26 12:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - Blau-Weiss Hollage 3:2

So., 01.03.26 12:30 Uhr SV TiMoNo - SV Heidekraut Andervenne 4:0

So., 01.03.26 12:30 Uhr FC Pfeil Broistedt - 1. FC Sarstedt 3:0

So., 01.03.26 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig - TSV Barmke 1906 0:2

Mo., 06.04.26 14:00 Uhr FC Jesteburg-Bendestorf - SV Wendessen 7:6



Viertelfinale

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - SV TiMoNo 1:5

Mo., 06.04.26 16:30 Uhr MTV Barum - SpVg Aurich 0:4

Mo., 06.04.26 20:00 Uhr Hannover 96 - TSV Barmke 1906 5:1

Di., 21.04.26 19:00 Uhr FC Pfeil Broistedt - FC Jesteburg-Bendestorf 1:4



Halbfinale

Do., 14.05.26 13:00 Uhr FC Jesteburg-Bendestorf - SV TiMoNo 5:4

Do., 14.05.26 13:00 Uhr SpVg Aurich - Hannover 96 0:0