Hannover-Talent Taycan Kurt fällt verletzt aus

Hannover 96 muss vorerst ohne Nachwuchsspieler Taycan Kurt auskommen. Der Offensivspieler verletzte sich im Training schwer am rechten Bein, eine Operation ist jedoch nicht erforderlich.

Bittere Nachrichten für Hannover 96: Nachwuchsspieler Taycan Kurt hat sich im Training eine schwere Verletzung zugezogen. Der 17-Jährige blieb bei einer Aktion im Rasen hängen und brach sich dabei das Wadenbein. Zusätzlich renkte er sich das Sprunggelenk aus.

Die Erstversorgung durch den Mannschaftsarzt und den Physiotherapeuten verlief erfolgreich, sodass eine Operation nicht nötig ist. Kurt wird den Niedersachsen dennoch für längere Zeit fehlen.