Hannover 96 zieht die Kaufoption bei Daisuke Yokota

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Nach einer Leihsaison hat Hannover 96 die Kaufoption bei Daisuke Yokota gezogen und den 26-Jährigen fest von KAA Gent verpflichtet. Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2029.

96-Sportdirektor Ralf Becker: „Daisuke hat eine gute erste Saison im 96-Trikot gespielt und für die Mannschaft wichtige Tore erzielt. Deswegen war für uns sehr früh klar, dass wir die Option ziehen wollen, um ihn fest zu verpflichten. Wir freuen uns, dass wir einen Spieler mit dieser hohen Qualität für uns gewinnen konnten.“

Yokota war im vergangenen Sommer zunächst auf Leihbasis für eine Spielzeit nach Hannover gewechselt. Zuvor hatte der Japaner - ebenfalls als Leihspieler - für eine Saison das Trikot des 1. FC Kaiserslautern getragen. Für Hannover 96 kam der Offensivmann 2025/26 in 30 Zweitligapartien zum Einsatz, in denen er fünf Tore erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete.