Hannover 96 verpflichtet William Kokolo am Deadline Day

Kurz vor dem Ende des Transferfensters hat Hannover 96 nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen: William Kokolo, zuletzt bei Stade Laval in der französischen Ligue 2 unter Vertrag, wechselt mit sofortiger Wirkung an den Maschsee. Der 25-jährige Franzose, der in der abgelaufenen Saison als schnellster Spieler der Liga gemessen wurde, soll die Optionen auf beiden Außenbahnen erweitern.

„William verfügt über eine außergewöhnliche Dynamik – er ist extrem explosiv im Antritt und kommt in seiner Endgeschwindigkeit über 37 km/h“, erklärte 96-Geschäftsführer Marcus Mann. „Er wurde bislang überwiegend auf der linken Schiene eingesetzt, kann aber auch rechts spielen. Damit macht er uns variabler.“ Kokolo selbst zeigt sich motiviert: „Als Hannover 96 Kontakt aufgenommen hat, habe ich mich sofort intensiv mit dem Klub beschäftigt. Der Fußball, den der Trainer spielen lässt, hat mich direkt gereizt. Ich freue mich riesig, Teil dieses Teams zu werden.“

Stationen in Frankreich und England Ausgebildet wurde der 1,81 Meter große Linksfuß beim AS Monaco. Bereits im Alter von 18 Jahren zog es ihn auf die Insel zum AFC Sunderland, es folgten Stationen bei Darlington, Middlesbrough U21, Burton Albion und Swindon Town. Im Sommer 2024 kehrte Kokolo nach Frankreich zurück und schloss sich Stade Laval an.