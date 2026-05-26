Hannover 96 verpflichtet U-Nationalspieler Yunus Ünal

Der flexible Außenspieler feierte erst vor wenigen Tagen seinen 18. Geburtstag und gilt als eines der interessantesten Nachwuchstalente auf der linken Seite. Ünal kann sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden und überzeugte in der abgelaufenen Saison insbesondere durch seine Dynamik und Torgefahr. Auffällige Zahlen im Nachwuchs- und Herrenbereich Insgesamt kam Ünal in der vergangenen Spielzeit auf 26 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm zwölf Tore und vier Vorlagen gelangen. Besonders in der U19-Nachwuchsliga machte der Linksfuß mit seiner Effizienz im letzten Drittel auf sich aufmerksam.

Auch im Herrenbereich hinterließ der Juniorennationalspieler früh Eindruck. Für die zweite Mannschaft der Berliner absolvierte Ünal fünf Einsätze in der Regionalliga Nordost, erzielte dabei drei Tore in seinen ersten drei Spielen und bereitete einen weiteren Treffer vor. 96-Sportdirektor Ralf Becker bezeichnete Ünal als „spielstarken Schienenspieler“ mit einem „sehr interessanten Profil“. Besonders Tempo, Dynamik und Flexibilität hätten den Klub überzeugt. Hannover traue dem Offensivakteur zu, sich perspektivisch im Profibereich zu etablieren.