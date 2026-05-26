Hannover 96 verpflichtet U-Nationalspieler Yunus Ünal

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Hannover 96 treibt die Verjüngung und Perspektivplanung des Kaders weiter voran. Mit Yunus Ünal präsentieren die Niedersachsen ihren ersten externen Neuzugang für die Saison 2026/27. Der deutsche Juniorennationalspieler wechselt ablösefrei von Hertha BSC an den Maschsee und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2030.
Der flexible Außenspieler feierte erst vor wenigen Tagen seinen 18. Geburtstag und gilt als eines der interessantesten Nachwuchstalente auf der linken Seite. Ünal kann sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden und überzeugte in der abgelaufenen Saison insbesondere durch seine Dynamik und Torgefahr.
Auffällige Zahlen im Nachwuchs- und Herrenbereich
Insgesamt kam Ünal in der vergangenen Spielzeit auf 26 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm zwölf Tore und vier Vorlagen gelangen. Besonders in der U19-Nachwuchsliga machte der Linksfuß mit seiner Effizienz im letzten Drittel auf sich aufmerksam.
Auch im Herrenbereich hinterließ der Juniorennationalspieler früh Eindruck. Für die zweite Mannschaft der Berliner absolvierte Ünal fünf Einsätze in der Regionalliga Nordost, erzielte dabei drei Tore in seinen ersten drei Spielen und bereitete einen weiteren Treffer vor.
96-Sportdirektor Ralf Becker bezeichnete Ünal als „spielstarken Schienenspieler“ mit einem „sehr interessanten Profil“. Besonders Tempo, Dynamik und Flexibilität hätten den Klub überzeugt. Hannover traue dem Offensivakteur zu, sich perspektivisch im Profibereich zu etablieren.
Hannover setzt weiter auf junge Talente
Ünal selbst verwies bei seiner Vorstellung auf die Entwicklungsmöglichkeiten bei Hannover 96. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihm früh vermittelt, dass der Klub jungen Spielern Vertrauen schenke und ihnen eine klare Perspektive biete.
Der gebürtige Berliner wurde vollständig im Nachwuchs von Hertha BSC ausgebildet und absolvierte bislang zwölf Länderspiele für die deutschen U16- und U17-Nationalmannschaften.
Mit der Verpflichtung von Ünal setzt Hannover 96 seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort, verstärkt auf entwicklungsfähige Talente mit langfristigem Potenzial zu setzen.