Hannover 96 verlängert mit Kolja Oudenne

Hannover 96 setzt weiter auf Kontinuität im Mittelfeld: Kolja Oudenne hat seinen Vertrag bei den Niedersachsen vorzeitig um drei Jahre bis 2028 verlängert. Der ursprünglich bis kommenden Sommer laufende Kontrakt des 23-Jährigen wurde damit langfristig ausgedehnt.

„Kolja kam als junges Talent zu uns und hat sich in den vergangenen Jahren sowohl sportlich als auch als Persönlichkeit kontinuierlich weiterentwickelt“, erklärte 96-Geschäftsführer Marcus Mann. Besonders das Jahr in der U23 habe Oudenne geholfen, sich über regelmäßige Einsätze in der 3. Liga zu empfehlen. „Kolja ist fester Bestandteil unseres Kaders und ich bin mir sicher, dass er schon in dieser Saison auf viel Spielzeit kommen wird. Wir sehen in ihm noch jede Menge Potenzial und freuen uns, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen.“

Oudenne selbst begründete die Vertragsverlängerung mit seiner engen Bindung an den Klub: „Ich fühle mich bei 96 und in Hannover sehr wohl, auch weil ich hier die Chance bekommen habe, Profi zu werden – dieses Vertrauen weiß ich sehr zu schätzen. Ich bin sehr gerne weiter Teil von dem, was hier entsteht, möchte aktiv meinen Teil dazu beitragen und erneut den nächsten Schritt gehen.“