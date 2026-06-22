Hannover 96 verlängert Leihe von Ikari

Der 20-Jährige hatte sich nach seinem Wechsel vor einem Jahr schnell an den deutschen Fußball gewöhnt. In seiner Premierensaison für die U23 kam er in 29 Pflichtspielen zum Einsatz und stand dabei zwölfmal in der Startelf. Damit entwickelte sich Ikari rasch zu einer festen Größe im Regionalliga-Kader. Fester Bestandteil der U23 Mit der Verlängerung erhält der Japaner nun die Gelegenheit, seinen eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Akademie-Direktor Julian Battmer zeigte sich entsprechend zufrieden: „Asuma hat sich in seinem ersten Jahr bei Hannover 96 sowohl auf als auch neben dem Platz schnell etabliert und sich sportlich weiterentwickelt. Nach bereits 29 Einsätzen im ersten Jahr Regionalliga freuen wir uns darauf, ihn weiterhin in seiner fußballerischen Ausbildung begleiten zu dürfen.“

Auch Ikari selbst blickt mit Vorfreude auf die kommende Saison. „Ich freue mich sehr darüber, auch in der kommenden Saison für die U23 auflaufen zu können. Ich fühle mich hier in Hannover seit meinem ersten Tag sehr wohl und möchte mich hier bestmöglich weiterentwickeln“, erklärte der Mittelfeldspieler. Erfolgreiche Partnerschaft mit Japan Die Verlängerung ist zugleich ein weiteres Zeichen für die gewachsene Partnerschaft zwischen Hannover 96 und Mito Hollyhock. Bereits Hayate Matsuda kam über dieses Modell nach Hannover. Der Offensivspieler verbrachte zwei Jahre auf Leihbasis in der U23, feierte 2024 den Aufstieg in die 3. Liga und gehört seit seiner festen Verpflichtung im Sommer 2025 zum Kader der Profimannschaft.