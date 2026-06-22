Hannover 96 verlängert Leihe von Ikari

Der 20-Jährige hatte sich nach seinem Wechsel vor einem Jahr schnell an den deutschen Fußball gewöhnt. In seiner Premierensaison für die U23 kam er in 29 Pflichtspielen zum Einsatz und stand dabei zwölfmal in der Startelf. Damit entwickelte sich Ikari rasch zu einer festen Größe im Regionalliga-Kader.
Fester Bestandteil der U23
Mit der Verlängerung erhält der Japaner nun die Gelegenheit, seinen eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Akademie-Direktor Julian Battmer zeigte sich entsprechend zufrieden: „Asuma hat sich in seinem ersten Jahr bei Hannover 96 sowohl auf als auch neben dem Platz schnell etabliert und sich sportlich weiterentwickelt. Nach bereits 29 Einsätzen im ersten Jahr Regionalliga freuen wir uns darauf, ihn weiterhin in seiner fußballerischen Ausbildung begleiten zu dürfen.“
Auch Ikari selbst blickt mit Vorfreude auf die kommende Saison. „Ich freue mich sehr darüber, auch in der kommenden Saison für die U23 auflaufen zu können. Ich fühle mich hier in Hannover seit meinem ersten Tag sehr wohl und möchte mich hier bestmöglich weiterentwickeln“, erklärte der Mittelfeldspieler.
Erfolgreiche Partnerschaft mit Japan
Die Verlängerung ist zugleich ein weiteres Zeichen für die gewachsene Partnerschaft zwischen Hannover 96 und Mito Hollyhock. Bereits Hayate Matsuda kam über dieses Modell nach Hannover. Der Offensivspieler verbrachte zwei Jahre auf Leihbasis in der U23, feierte 2024 den Aufstieg in die 3. Liga und gehört seit seiner festen Verpflichtung im Sommer 2025 zum Kader der Profimannschaft.
Für den kaufmännischen Geschäftsführer Henning Bindzus reicht die Zusammenarbeit inzwischen weit über den sportlichen Bereich hinaus. Die Partnerschaft, die vor drei Jahren gemeinsam mit der TANIOBIS GmbH ins Leben gerufen wurde, habe sich zu einer engen Verbindung entwickelt. Neben Spielerleihen gehören Trainerfortbildungen, Delegationsreisen und ein regelmäßiger Austausch in verschiedenen Vereinsbereichen zum Programm.
Während Ikari in Hannover weitere Erfahrungen sammeln wird, blickt auch sein Stammverein auf erfolgreiche Monate zurück. Mito Hollyhock schaffte Ende des vergangenen Jahres den Aufstieg in die J1 League und spielt damit künftig in Japans höchster Spielklasse.
Mit der Verlängerung der Leihe setzt Hannover 96 den eingeschlagenen Weg konsequent fort. Für Asuma Ikari bietet sich die Chance, nach einem gelungenen ersten Jahr den nächsten Schritt im deutschen Fußball zu gehen – und vielleicht langfristig in die Fußstapfen von Hayate Matsuda zu treten.