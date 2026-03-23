Hannover 96 und Jörg Schmadtke gehen getrennte Wege

– Foto: Sascha Köppen

Hannover 96 und Jörg Schmadtke beenden ihre Zusammenarbeit einvernehmlich zum 31. März 2026. Die Entscheidung kommt nach intensiven Gesprächen und wird von beiden Seiten als geordnet und professionell beschrieben.

Übergangsregelung

Bis zur offiziellen Neubesetzung der Position übernehmen interimistisch der Geschäftsführer Henning Bindzus sowie Sportdirektor Ralf Becker die Aufgaben von Schmadtke. Die Aufsichtsgremien von 96 werden zu gegebener Zeit über die künftige Besetzung entscheiden.

Fokus auf sportliche Ziele

Hannover 96 betont, dass die Erreichung der sportlichen Ziele der laufenden Saison weiterhin oberste Priorität hat. Der Klub setzt damit auf Kontinuität im operativen Geschäft, während die strategische Neubesetzung des Geschäftsführers Sport vorbereitet wird.