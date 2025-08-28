Hannover 96 U23 erkämpft Punkt in Meppen

Die U23 von Hannover 96 hat am 6. Spieltag der Regionalliga Nord Moral bewiesen und beim SV Meppen ein 2:2 (1:0) erkämpft. Nach früher Führung durch Tim Walbrecht geriet die Mannschaft von Daniel Stendel im zweiten Durchgang in Rückstand, kam aber durch Joker Joseph Ganda spät zum verdienten Ausgleich.

Zunächst brachte Walbrecht die 96-Reserve in der 28. Minute auf Vorabeite des eingewechselten Ganda und Noah Engelbreth in Führung. Die Partie blieb anschließend lange ereignisarm, ehe es in der Schlussphase turbulent wurde. Innerhalb von nur drei Minuten drehten die Meppener das Spiel: Ulbricht (77.) und Zenga (80.) trafen zum 2:1. Doch Hannover reagierte umgehend – Ganda war zur Stelle, als er im Strafraum den Überblick behielt und zum 2:2-Endstand einschob (84.).

Mit dem Remis behauptet sich die U23 mit elf Punkten aus sechs Partien auf Rang fünf, fünf Zähler hinter Tabellenführer SSV Jeddeloh.

SV Meppen – Hannover 96 II 2:2

SV Meppen: Julius Pünt, Jonas Fedl, Luis Sprekelmeyer, Tobias Mißner (76. Jonathan Wensing), Dominique Domröse, Erik Zenga (82. Nikell Touglo), Ersin Zehir, Thorben Deters (59. Mika Harald Stuhlmacher), Niclas Nadj (61. Simon Engelmann), Julian Ulbricht, Oliver Schmitt (59. Daniel Haritonov) - Trainer: Lucas Beniermann

Hannover 96 II: Jonas Schwanke, Lukas Dominke (47. Asuma Ikari), Tim Walbrecht, Mark Gevorgyan, Ilias Ebnoutalib, Noah Engelbreth, Mustafa Abdullatif (20. Joseph Ganda), Montell Chinonso Ndikom (62. Rafael Martins Marques), Alexander Vogel (81. Sean Busch), Jeremie Niklaus, Tom Hobrecht (72. Matti Tjaden) - Trainer: Daniel Stendel

Schiedsrichter: Filip Gagelmann - Zuschauer: 5512

Tore: 0:1 Tim Walbrecht (28.), 1:1 Julian Ulbricht (77.), 2:1 Erik Zenga (80.), 2:2 Joseph Ganda (84.)