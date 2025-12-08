Hannover 96: U19 beendet Vorrunde mit Kantersieg

Die U19 von Hannover 96 hat die Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga (Gruppe A) mit einem deutlichen Ausrufezeichen abgeschlossen. Das Team von Trainer Dirk Lottner besiegte den Blumenthaler SV am zwölften Spieltag souverän mit 7:0 (3:0) und sicherte sich damit den zweiten Tabellenplatz.
Gerade einmal wenige Sekunden waren gespielt, als Robin Stolpe den Torreigen eröffnete. Nach 13 Minuten legte der Angreifer zum 2:0 nach und brachte die 96er früh auf Kurs. Kurz vor der Halbzeit traf Joschua Siewert zum 3:0 (29.), womit die Partie bereits entschieden war.
Nach der Pause blieb Hannover torhungrig. Jasper Reinhold erhöhte in der 50. Minute auf 4:0, ehe Kevin Ahlberg innerhalb von nur elf Minuten einen Dreierpack schnürte (64., 67., 75.). Der Angreifer zeigte sich kaltschnäuzig und sorgte mit seinen Treffern für den 7:0-Endstand.
Mit dem Sieg beendet die Lottner-Elf die Vorrunde mit 26 Punkten und der besten Offensive der Gruppe. Im Frühjahr startet 96 in der Hauptrunde A, wo um den Einzug in die Endrunde der deutschen Meisterschaft gespielt wird.
Hannover 96 U19: Kleineberg – Lange, Ahlberg, Wegner, Siewert, Miu, Reinhold, Stolpe, Dincer, Lehmkuhl, Bengharda
Trainer: Dirk Lottner
Blumenthaler SV: Meier – Damaschke, Chuzhykov, Möller, Buchmüller, Bulut, Harms, Kasperak, Pastron, Güler, Voß
Trainer: Denis Spitzer
Tore: 1:0 Stolpe, 2:0 Stolpe, 3:0 Siewert, 4:0 Reinhold, 5:0 Ahlberg, 6:0 Ahlberg, 7:0 Ahlberg