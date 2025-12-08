– Foto: Jörg Struwe

Hannover 96: U19 beendet Vorrunde mit Kantersieg 7:0 gegen Blumenthal – Ahlberg schnürt Dreierpack Verlinkte Inhalte U19-DFB-NL Gr. A Blumenth. SV Hannover 96

Die U19 von Hannover 96 hat die Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga (Gruppe A) mit einem deutlichen Ausrufezeichen abgeschlossen. Das Team von Trainer Dirk Lottner besiegte den Blumenthaler SV am zwölften Spieltag souverän mit 7:0 (3:0) und sicherte sich damit den zweiten Tabellenplatz.

Gerade einmal wenige Sekunden waren gespielt, als Robin Stolpe den Torreigen eröffnete. Nach 13 Minuten legte der Angreifer zum 2:0 nach und brachte die 96er früh auf Kurs. Kurz vor der Halbzeit traf Joschua Siewert zum 3:0 (29.), womit die Partie bereits entschieden war. Ahlberg trifft dreifach

Nach der Pause blieb Hannover torhungrig. Jasper Reinhold erhöhte in der 50. Minute auf 4:0, ehe Kevin Ahlberg innerhalb von nur elf Minuten einen Dreierpack schnürte (64., 67., 75.). Der Angreifer zeigte sich kaltschnäuzig und sorgte mit seinen Treffern für den 7:0-Endstand. Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 Blumenthaler SV Blumenth. SV 7 0 Abpfiff