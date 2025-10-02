Hannover 96 trauert um Ex-Spieler Roland Stegmayer

Hannover 96 nimmt Abschied von einem seiner früheren Spieler: Roland Stegmayer ist am 26. September 2025 im Alter von 74 Jahren verstorben. Der gebürtige Altenberger trug von 1972 bis 1976 das Trikot der Roten und hinterlässt nicht nur in Hannover, sondern auch bei seinen weiteren Stationen Spuren.

Stegmayer kam über den FC Augsburg und den 1. FC Nürnberg zu 96 und absolvierte in vier Jahren 126 Pflichtspiele, in denen er 36 Tore erzielte. Besonders auf dem linken Flügel sorgte der schnelle und trickreiche Offensivspieler für Wirbel und war ein fester Bestandteil der damaligen Mannschaft.

Auch über Hannover hinaus machte sich Stegmayer einen Namen – etwa beim 1. FC Saarbrücken, wo er am 16. April 1977 beim legendären 6:1-Sieg gegen den FC Bayern München gleich vier Tore erzielte. Ein Spiel, das ihm bis heute in Fußballkreisen einen gewissen Legendenstatus einbrachte.