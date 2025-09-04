 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
Hannover 96 testet am Donnerstag gegen den HSV

Freundschaftsspiel in der Länderspielpause: Titz gibt allen Akteuren Spielpraxis

Während in der 2. Bundesliga die Länderspielpause läuft, nutzt Hannover 96 die Gelegenheit für einen hochkarätigen Test: Am Donnerstag, 4. September, trifft die Mannschaft von Christian Titz auf Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV. Anpfiff ist um 13 Uhr.

Wie Titz im Vorfeld erklärte, soll das Testspiel vor allem dazu dienen, allen Spielern Einsatzzeit zu ermöglichen. „Die Jungs, die zuletzt weniger gespielt haben, bekommen eine längere Spielzeit. Fünf, sechs Spieler werden auch die komplette Spielzeit bekommen“, so der Cheftrainer.

Auch Talente aus der U23 sollen zum Einsatz kommen – besonders hervorgehoben wurde Noah Engelbreth, der sich zuletzt in der Regionalliga Nord mit starken Leistungen empfohlen hat.

Ausfälle bei 96

Verzichten muss Titz auf insgesamt neun Spieler: Neben den sechs abgereisten Nationalspielern werden auch Boris Tomiak, Ime Okon und Hayate Matsuda geschont. Alle drei laborieren an leichten Blessuren und sollen kein Risiko eingehen.

Gegner mit durchwachsenem Start

Der Hamburger SV reist als Aufsteiger aus der Bundesliga an und will die Pause ebenfalls zur Feinjustierung nutzen. Nach einem Unentschieden und einer Niederlage zum Ligaauftakt dürften auch bei den Hanseaten einige Akteure aus der zweiten Reihe Spielpraxis sammeln.

