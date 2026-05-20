Hannover 96 startet in Pattensen in die Testspielphase

– Foto: Schneider Torsten

Hannover 96 setzt in der Sommervorbereitung auf Kontinuität. Wie bereits im Vorjahr bestreiten die Niedersachsen ihr erstes Testspiel beim TSV Pattensen. Die Partie im Stadion an der Schützenallee wird um 18 Uhr angepfiffen und markiert den Auftakt der Testspielphase nach dem Trainingsstart Ende Juni.

Der Termin wurde bewusst unmittelbar vor den Sommerferien in Niedersachsen angesetzt. Bereits einen Tag nach der Begegnung beginnt die schulfreie Zeit. Damit bietet das Spiel vielen Fans noch einmal die Gelegenheit, die Mannschaft vor Beginn der Urlaubszeit erstmals in Aktion zu erleben.

Rahmenprogramm rund um den Saisonauftakt

Auch abseits des Rasens soll der Auftakt der Vorbereitung in Pattensen erneut Eventcharakter bekommen. Der TSV Pattensen plant rund um die Partie ein umfangreiches Rahmenprogramm und knüpft damit an die positive Resonanz aus dem Vorjahr an.