Hannover 96 siegt im Test beim HSV mit 3:1

Hannover 96 hat die Länderspielpause mit einem überzeugenden Testspielsieg genutzt. Mit 3:1 (2:0) setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz am Donnerstagmittag beim Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV durch – und das auch in der Höhe verdient. Für die Treffer sorgten Waniss Taibi, Jannik Rochelt und Kolja Oudenne.

Die Partie im Volksparkstadion begann mit Vorteilen für 96: Zwar besaß der HSV durch Yussuf Poulsen die erste Möglichkeit (5.), doch Hannover übernahm rasch die Kontrolle. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause belohnte die starke Vorstellung: Erst traf Waniss Taibi nach Roggow-Vorlage zum 1:0 (41.), drei Minuten später Jannik Rochelt per Lupfer nach feinem Zuspiel von Daisuke Yokota (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hannover gefährlich – vor allem durch das hohe Anlaufen. In der 61. Minute war es erneut Franz Roggow, der als Vorbereiter glänzte: Kolja Oudenne umkurvte HSV-Keeper Dickes und schob zum 3:0 ein. Der HSV verkürzte zwar per Foulelfmeter durch Robert Glatzel (73.), kam aber zu keiner weiteren nennenswerten Chance mehr.

„Wie wir es von Beginn an gespielt haben, war sehr positiv – gegen den Ball und mit dem Ball“, bilanzierte Christian Titz nach dem Schlusspfiff. „Die Jungs, die zuletzt weniger Spielzeit hatten, waren mit viel Engagement dabei. Mir haben alle gefallen, die heute zum Einsatz gekommen sind.“

Erfreulich: Neuzugang William Kokolo gab bei seinem Debüt als linker Flügelspieler einen soliden Einstand und fügte sich gut in das System ein. Auch U23-Talent Noah Engelbreth kam in der Schlussphase zum Einsatz.

Die Tore

0:1 (41.): Roggow legt quer, Taibi schiebt überlegt ein.

0:2 (44.): Yokota mit der Vorlage, Rochelt trifft sehenswert per Lupfer.

0:3 (61.): Roggow erneut mit Übersicht, Oudenne bleibt vor dem Tor eiskalt.

1:3 (73.): Glatzel verwandelt einen Foulelfmeter nach einem Kontakt von Roggow an Sahiti.

Die Zahl des Spiels

Drei verschiedene Torschützen und drei Assists von Roggow und Yokota – 96 zeigte in der Breite eine funktionierende Offensive, auch ohne zahlreiche Stammspieler.