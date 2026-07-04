Hannover 96 sichert sich deutsches Top-Talent Etcibasi kommt aus Dortmund von red · Heute, 15:14 Uhr · 0 Leser

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Hannover 96 hat den nächsten Neuzugang für die kommende Zweitliga-Saison verpflichtet. U19-Nationalspieler Taycan Etcibasi wechselt von Borussia Dortmund an den Maschsee und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2029.

Mit der Verpflichtung von Taycan Etcibasi setzt Hannover 96 seinen Kurs fort, junge, entwicklungsfähige Spieler mit großem Potenzial an den Verein zu binden. Der 19-jährige Offensivspieler kommt aus der Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund und erhält bei den Niedersachsen einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2029. Der deutsche Junioren-Nationalspieler zählt zu den vielversprechendsten Offensivakteuren seines Jahrgangs. Seit der U15 gehört Etcibasi regelmäßig den Auswahlmannschaften des DFB an und durchlief sämtliche Nachwuchsteams. Aktuell steht er mit der deutschen U19 bei der Europameisterschaft in Wales im Aufgebot und wurde beim 4:0-Auftaktsieg gegen Gastgeber Wales eingewechselt.

Becker lobt Potenzial des Offensivspielers Ralf Becker sieht im Neuzugang eine wichtige Verstärkung für die Offensive. „Taycan ist sicherlich einer der interessantesten Offensivspieler seines Jahrgangs in Deutschland“, sagte der Sportdirektor. Besonders seine fußballerische Ausbildung, seine flexible Einsetzbarkeit und sein Entwicklungspotenzial hätten den Ausschlag gegeben. Becker zeigte sich überzeugt, dass sich der 19-Jährige schnell an die Anforderungen der 2. Bundesliga anpassen werde. Auch Etcibasi machte deutlich, weshalb die Entscheidung auf Hannover fiel. „Ich habe mir sehr genau Gedanken darüber gemacht, wo ich meinen nächsten Schritt gehen möchte. Bei Hannover 96 sehe ich dafür hervorragende Voraussetzungen“, erklärte der Offensivspieler. Vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen und Cheftrainer Christian Titz hätten ihn überzeugt. Ihm sei klar aufgezeigt worden, welche Rolle er künftig im Spiel der Niedersachsen einnehmen könne.