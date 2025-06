Hannover 96 sichert sich den Niedersachsenpokal in letzter Minute

Hannover 96 hat das Endspiel um den AOK Niedersachsenpokal der Frauen mit 1:0 gegen den SV TiMoNo gewonnen. Im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen setzte sich der Regionalligist erst in der vierten Minute der Nachspielzeit durch. Julia Catharina Dose sorgte mit ihrem Treffer für den späten Sieg.

In der 51. Auflage des Landespokalfinals standen sich zwei Teams gegenüber, die in ihren jeweiligen Ligen in der Spitzengruppe mitspielen. Während Hannover 96 als Favorit in die Partie ging, war es für den SV TiMoNo aus Ostfriesland das erste Finale seiner Vereinsgeschichte. Rund 800 Zuschauer bildeten den würdigen Rahmen für ein intensives und lange Zeit ausgeglichenes Duell.

Zu Beginn dominierte Hannover das Spielgeschehen. Bereits nach zehn Minuten prüfte Paula Meyer die TiMoNo-Torhüterin Anna-Maria Tews mit einem Freistoß aus 25 Metern. Nur kurze Zeit später rettete TiMoNo nach einer Ecke auf der Linie. Doch auch die Ostfriesinnen kamen zu Chancen: Nach gut einer Viertelstunde verpasste Kapitänin Lea Siemens aus kurzer Distanz die mögliche Führung, weil 96-Keeperin Leah Bungeroth stark reagierte.