Hannover 96 setzt sich in Magdeburg durch

– Foto: Sport News Südwest

Hannover 96 hat am Freitagabend beim 1. FC Magdeburg einen 2:1-Auswärtssieg gefeiert und damit den zweiten Dreier in Folge eingefahren. Nach einer dominanten ersten Halbzeit belohnten sich die Niedersachsen kurz vor der Pause mit der Führung. Der zwischenzeitliche Ausgleich der Gastgeber hatte nur kurzen Bestand, ehe 96 die Partie wenige Minuten später erneut zu seinen Gunsten drehte.

Auch Magdeburg kam zu Möglichkeiten, blieb im Abschluss aber unpräzise. In der Schlussphase der ersten Halbzeit erhöhte 96 den Druck und wurde belohnt. Kolja Oudenne spielte einen Steckpass in den Lauf von Benjamin Källman, der uneigennützig querlegte. Yokota schob aus kurzer Distanz zur verdienten 1:0-Führung ein (38.). Kurz vor der Pause verhinderte die Latte einen weiteren Treffer der Gäste, erneut nach einem Abschluss Yokotas (45.+2).

Cheftrainer Christian Titz nahm im Vergleich zur Vorwoche eine Änderung in der Startelf vor. Elias Saad feierte auf dem linken Flügel sein Startelfdebüt und ersetzte Mustapha Bundu. Die Anfangsphase war von gegenseitigem Abtasten geprägt, ehe Hannover die erste klare Gelegenheit verzeichnete. Daisuke Yokota setzte sich über rechts durch, verfehlte aus guter Position jedoch den langen Pfosten knapp (21.).

Schnelle Antwort auf den Ausgleich

Zur zweiten Halbzeit brachte Titz Noah Weißhaupt für Yokota. Hannover kam zunächst erneut gefährlich vor das Tor, ehe ein Fehler im Spielaufbau den Ausgleich ermöglichte. Nach Ballverlust von Noel Aseko nutzte Baris Atik die Situation und traf sehenswert zum 1:1 (53.).

Die Antwort der Roten folgte prompt. Nach einem Dribbling von Saad im Strafraum kam der Ball zu Enzo Leopold, der mit einem flachen Abschluss zur erneuten Führung traf (56.). In der Folge hatte 96 durch Saad und Weißhaupt weitere Möglichkeiten, zog sich mit zunehmender Spielzeit jedoch weiter zurück.

Magdeburg erhöhte den Druck und kam zu Aluminiumtreffern sowie einer Großchance, die Nahuel Noll stark parierte (79.). Die Defensive der Niedersachsen hielt dem späten Anrennen stand und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mit dem 2:1-Erfolg bestätigt Hannover 96 seine aufsteigende Form. Am kommenden Sonntag empfangen die Roten Holstein Kiel in der Heinz von Heiden Arena.