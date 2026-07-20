Hannover 96: Schockmoment im Test

– Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Hannover 96 muss im Trainingslager vorerst auf Mustapha Bundu verzichten. Der Offensivspieler hat sich im Test gegen den VfL Osnabrück einen Bruch der rechten Mittelhand zugezogen und reist für weitere Untersuchungen nach Hannover.

Die Szene ereignete sich bereits in der Anfangsphase des Tests gegen den Zweitliga-Aufsteiger. Nach einem Zweikampf musste Mustapha Bundu wegen einer Verletzung an der Hand behandelt werden. Der 29-Jährige konnte die Partie anschließend jedoch fortsetzen und zeigte direkt Wirkung: In der 35. Minute bereitete der Flügelspieler die zwischenzeitliche 1:0-Führung durch Benjamin Källman vor.

Nach dem Abpfiff ging Bundu zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus in Iserlohn. Die dort angefertigten Bilder brachten schließlich die Diagnose: Der 96-Profi hat sich einen Bruch der rechten Mittelhand zugezogen.