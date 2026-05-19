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Hannover 96 richtet den Blick auf die neue Saison
Nach dem emotionalen Saisonfinale beginnt bei den Niedersachsen bereits die Planung für die Spielzeit 2026/27
Mit dem 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg endete für Hannover 96 eine intensive Saison, die bis zuletzt von der Hoffnung auf die Rückkehr in die Bundesliga geprägt war. Noch einmal kam die Mannschaft am Montagvormittag in der Heinz von Heiden Arena zusammen, ehe sich die Profis in die Sommerpause verabschiedeten. Die Verantwortlichen richten den Blick jedoch bereits auf die kommende Spielzeit – erste Eckdaten der Vorbereitung stehen fest.
Die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 beginnt offiziell am 23. und 24. Juni mit den obligatorischen Leistungstests. Zwei Tage später, am 25. Juni, bittet das Trainerteam erstmals wieder zu einer öffentlichen Einheit auf den Trainingsplatz. Bis dahin arbeiten die Spieler individuell nach zuvor ausgegebenen Lauf- und Trainingsplänen.
Mehrere Testspiele sind im Verlauf der Sommervorbereitung vorgesehen. Gegner und Termine will der Klub zeitnah bekanntgeben. Auch die Planungen für das Trainingslager befinden sich laut Verein auf der Zielgeraden. Details dazu sollen folgen, sobald organisatorisch alles finalisiert ist.
Späterer Saisonstart wegen der WM
Die neue Saison der 2. Bundesliga beginnt am Wochenende vom 7. bis 9. August 2026. Aufgrund der FIFA-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada verschiebt sich der Ligastart im Vergleich zum Vorjahr um eine Woche nach hinten.
Bereits zwei Wochen später steht die erste Runde des DFB-Pokals an. Die Begegnungen werden zwischen dem 21. und 24. August ausgetragen. Zu diesem Zeitpunkt haben die Zweitligisten bereits die ersten beiden Ligaspieltage absolviert.
Für Hannover 96 markiert der Sommer damit den nächsten Anlauf auf die Rückkehr in die Bundesliga – nach einer Saison, die trotz verpasstem Aufstieg neue Impulse und zahlreiche Entwicklungsschritte hinterlassen hat.