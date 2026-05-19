Hannover 96 richtet den Blick auf die neue Saison

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 beginnt offiziell am 23. und 24. Juni mit den obligatorischen Leistungstests. Zwei Tage später, am 25. Juni, bittet das Trainerteam erstmals wieder zu einer öffentlichen Einheit auf den Trainingsplatz. Bis dahin arbeiten die Spieler individuell nach zuvor ausgegebenen Lauf- und Trainingsplänen.

Mehrere Testspiele sind im Verlauf der Sommervorbereitung vorgesehen. Gegner und Termine will der Klub zeitnah bekanntgeben. Auch die Planungen für das Trainingslager befinden sich laut Verein auf der Zielgeraden. Details dazu sollen folgen, sobald organisatorisch alles finalisiert ist.