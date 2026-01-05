Hannover 96 leiht Noah Weißhaupt vom SC Freiburg aus

Weißhaupt bringt reichlich Erfahrung mit. In seiner noch jungen Karriere absolvierte er über 70 Bundesligaspiele für den SC Freiburg und sammelte darüber hinaus Einsätze auf europäischer Bühne. Zuletzt war der Flügelspieler in der Hinrunde der laufenden Saison an Legia Warschau ausgeliehen. Diese Leihe wurde nun vorzeitig beendet, um den Wechsel nach Hannover zu ermöglichen.

Schmadtke: Mehr Optionen für die Offensive

96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke sieht in dem Neuzugang eine gezielte Verstärkung für den Offensivbereich. Weißhaupt sei auf beiden Außenbahnen variabel einsetzbar, verfüge über ein sehr gutes Tempo, Dynamik im Antritt und Qualitäten im Eins-gegen-Eins. Trotz seines Alters bringe er bereits wertvolle Erfahrung auf Bundesliganiveau mit. Mit seiner Verpflichtung erweitere Hannover 96 die Optionen in der Offensive noch einmal spürbar.

Weißhaupt: Spielstil passt zu meinen Stärken

Auch der Spieler selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Als sich die Möglichkeit ergeben habe, zu Hannover 96 zu wechseln, habe er diese unbedingt wahrnehmen wollen. Der Spielstil der Mannschaft passe sehr gut zu den Stärken, die er einbringen könne. Im Vorfeld habe er sich intensiv informiert und ausschließlich positive Eindrücke vom Team und vom Umfeld erhalten. Entsprechend groß sei die Motivation, nun ins Training einzusteigen und sich schnell in die Abläufe einzufügen.

Freiburger Ausbildung, früher Durchbruch

Ausgebildet wurde Weißhaupt in der Fußballschule des SC Freiburg. Über die zweite Mannschaft schaffte er früh den Sprung in den Profibereich. Mit der Freiburger U23 gelang ihm 2021 der Aufstieg in die 3. Liga, ein Jahr später folgte dort sogar die Meisterschaft. Sein Bundesligadebüt feierte Weißhaupt bereits im Alter von 18 Jahren im September 2021. Insgesamt kommt er bislang auf 74 Einsätze in der Bundesliga.

Mit der Verpflichtung von Noah Weißhaupt setzt Hannover 96 ein klares Signal für die Rückrunde. Tempo, Variabilität und Erfahrung sollen dabei helfen, die Offensive weiter zu beleben – und dem Spiel der Roten in entscheidenden Phasen noch mehr Durchschlagskraft zu verleihen.