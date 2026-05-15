Hannover 96 krönt starke Saison mit dem Pokalsieg Früher Dreifachschlag entscheidet Finale gegen Hildesheim – Zwölfter Titel für die Roten von red · Heute, 16:23 Uhr · 0 Leser

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Die U19 von Hannover 96 U19 hat den ARAG Niedersachsenpokal gewonnen und damit den zwölften Titel der Vereinsgeschichte gefeiert. Im Finale setzte sich der Bundesligist vor rund 600 Zuschauern im Barsinghäuser August-Wenzel-Stadion mit 4:1 gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim U19 durch.

Die Mannschaft von Trainer Dirk Lottner legte dabei einen furiosen Start hin und stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits nach acht Minuten brachte Kevin Ahlberg Hannover mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck in Führung. Nur wenig später erhöhte Robin Stolpe, der eine Hereingabe von Fin-Luca Rüdiger aus kurzer Distanz verwertete (16.). Hildesheim hatte zwischenzeitlich die große Chance auf den Ausgleich, als Chima Ulonna allein auf das Tor zulief, den herausstürzenden Tom Lange umkurvte, den Ball aus spitzem Winkel jedoch nur ans Außennetz setzte. Die Szene hatte Folgen: 96-Keeper Lange verletzte sich bei der Aktion und musste nach längerer Behandlung ausgewechselt werden.

Noch bevor Hannover den personellen Rückschlag richtig verarbeiten musste, fiel bereits das dritte Tor. Nach einem Freistoß von Ahlberg köpfte Pepe Lorenz zum 3:0 ein (20.) und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Hildesheim meldet sich zurück – Hannover bleibt souverän Trotz des deutlichen Rückstands zeigte der VfV Borussia 06 Hildesheim U19 Moral. In der 38. Minute verkürzte Cenan Aslan mit einem Rechtsschuss auf 1:3. Hannover reklamierte zwar auf Abseits, doch der Treffer zählte.

Kurz vor der Pause hätte Ahlberg den alten Abstand wiederherstellen können, scheiterte jedoch an VfV-Torwart Kristers Millers, der seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel hielt. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Hannover die Begegnung weitgehend. Die Roten verwalteten den Vorsprung clever und ließen Hildesheim offensiv kaum noch zur Entfaltung kommen. Die beste Möglichkeit der Domstädter hatte Lennart Plat, dessen Distanzschuss jedoch über das Tor ging. Die endgültige Entscheidung fiel in der Schlussphase: Julius Meusel hob den Ball sehenswert über die Abwehr auf Oskar Schwarz, der zum 4:1-Endstand einschob (81.). Lottner lobt Mentalität und Zusammenhalt Trainer Dirk Lottner zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „So wie wir ins Spiel gegangen sind, so wollten wir es auch angehen. Dass die Jungs dann direkt drei Tore erzielt haben, hat uns natürlich enorm geholfen.“ Zugleich verwies der Coach auf die besondere Bedeutung des Erfolgs für seinen Jahrgang: „Es war unser letztes Zusammensein auf dem Rasen. Einige werden den Verein verlassen, andere in die U23 hochgehen. Deshalb war es das Anliegen der Mannschaft, eine wirklich gute Saison auch erfolgreich zu beenden.“ Für Hannover endet damit eine starke Pokalsaison mit dem nächsten Titelgewinn, während Hildesheim trotz der Niederlage auf einen bemerkenswerten Lauf bis ins Endspiel zurückblicken kann.

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