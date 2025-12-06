 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Imago Images

Hannover 96 jubelt, Oldenburg stagniert, Emden holt 1:1 in Unterzahl

Überblick über den 22. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Regionalliga Nord
Hannover 96 II
Werder II
Hamburger SV II
St. Pauli II

Der 22. Spieltag der Regionalliga Nord wure heute mit vier richtungsweisenden Partien fortgesetzt. Während Hannover 96 II ein beeindruckendes Ausrufezeichen setzte und der VfB Lübeck Selbstvertrauen tankte, verpasste Verfolger Oldenburg etwas den Anschluss – und Emden sowie der HSC Hannover teilten sich die Punkte in einem umkämpften Duell.

---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
2
2
Abpfiff

Der 1. FC Phönix Lübeck startete stark in die Partie. In der 12. Minute traf Anton Ihde zur frühen Führung. Nur neun Minuten später legte Benjamin Luis nach und erhöhte auf 2:0. Erst in der Schlussphase kamen die Grün-Weißen zurück ins Spiel. Princewill Mbock verkürzte in der 83. Minute auf 1:2 und brachte seine Mannschaft heran. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Cimo Röcker zum 2:2-Ausgleich – der späte Lohn für eine kämpferische zweite Halbzeit.

---

Heute, 13:30 Uhr
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
1
4
Abpfiff

Hannover 96 II hat ein eindrucksvolles Lebenszeichen gesetzt. Dabei begann die Partie mit einem frühen Rückschlag aus Sicht der Gäste: In der 4. Minute scheiterte Noah Engelbreth per Foulelfmeter. Nur zwei Minuten später machte Engelbreth seinen Fehler jedoch wett und brachte Hannover in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Weiche kam durch ein Eigentor von Anton Lange in der 32. Minute zurück ins Spiel, doch die Freude hielt nicht lange. Schon in der 36. Minute stellte Alexander Vogel den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Hannover konsequent und setzte die entscheidenden Nadelstiche: Julius Meusel erhöhte in der 74. Minute auf 3:1, ehe Tim Walbrecht in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand traf.

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
3
1
Abpfiff

Der VfB Lübeck hat im eigenen Stadion eine starke Reaktion gezeigt und gegen Norderstedt einen Heimsieg gefeiert. Schon in der 4. Minute traf Mika Lehnfeld zur frühen Führung, und nur zwei Minuten später legte Fabian Istefo das 2:0 nach. Lübeck dominierte die Anfangsphase klar und setzte in der 35. Minute durch Antonio Verinac das 3:0 obendrauf. Erst in der zweiten Halbzeit kam Norderstedt etwas besser ins Spiel und verkürzte in der 65. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lukas Felix Krüger. Doch mehr gelang den Gästen nicht. Lübeck brachte den Vorsprung abgeklärt über die Zeit – ein wichtiger Erfolg im engen Mittelfeld.

---

Heute, 16:00 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
0
0

Der VfB Oldenburg hat im Aufstiegsrennen Federn gelassen. Gegen den Hamburger SV II kam der Tabellenzweite vor 2453 Zuschauern nicht über ein torloses Remis hinaus. Oldenburg dominierte über weite Strecken das Spiel, doch die letzte Präzision im Abschluss fehlte. Der HSV II verteidigte engagiert, ließ wenig zu und verdiente sich den Punkt. Für Oldenburg ist es ein Rückschlag im Rennen um die Spitze.

---

Heute, 16:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
1
1
Abpfiff

Ein umkämpftes Spiel sahen die 1550 Zuschauer in Emden. Der HSC Hannover erwischte den besseren Start und ging in der 49. Minute durch Finn-Louis Kiszka in Führung. Emden erhöhte anschließend den Druck, tat sich jedoch lange schwer, klare Torchancen herauszuspielen. In der 82. Minute schwächten sich die Hausherren, als Dennis Engel Gelb-Rot sah. Trotz Unterzahl zeigte Emden Moral und wurde belohnt: Theo Schröder traf in der 85. Minute zum umjubelten 1:1-Ausgleich. Beiden Mannschaften hilft der Punkt nur bedingt.

---

Heute, 17:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Morgen, 13:30 Uhr
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
Altona 93
Altona 93Altona 93
13:30

Der Bremer SV festigte seine Mittelfeldposition mit dem 1:0 in Lohne und bleibt ein äußerst unangenehmer Gegner. Altona hat seit Wochen massive Probleme: Keine Konstanz, zu leichte Gegentore und zuletzt das abgesagte Spiel gegen Werder. Ein Punkt für Altona, nach fünf Spielen ohne Punkt, wäre schon ein Gewinn. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
15:00

St. Pauli II holte zweimal in Folge 1:1 und scheint zumindest defensiv wieder etwas stabiler. Gegen Oldenburg gelang sogar ein Punkt. Jeddeloh reist mit dem 6:2 aus Schöningen im Gepäck an – beeindruckend, effektiv, variabel. Die Lindemann-Elf spielt eine bisher starke Saison und hat weiterhin Chancen auf die vorderen Plätze. Für St. Pauli II wird es ein harter Kampf gegen ein enorm gefestigtes Topteam. Das Hinspiel endete mit einem 7:1-Sieg für den SSV Jeddeloh.

________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 06.12.2025, 19:00 Uhr
Patrick FreundAutor