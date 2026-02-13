Hannover 96 in Berlin gefordert: Angriff gegen Herthas Bollwerk

Hannover 96 reist mit Rückenwind in die Hauptstadt. Drei Ligaspiele in Folge hat die Mannschaft von Christian Titz zuletzt gewonnen, in der Rückrundentabelle steht der Klub damit aktuell ganz oben. Am Samstag wartet nun jedoch ein Gegner, der in dieser Saison vor allem über Stabilität kommt: Hertha BSC stellt eine der besten Defensiven der 2. Bundesliga und hat sich im Verlauf der Spielzeit zur unangenehmen Hürde entwickelt.
Die Berliner haben am vergangenen Spieltag bereits zum elften Mal ohne Gegentor gespielt – Ligabestwert. Damit hat Hertha in dieser Saison genauso oft zu null gespielt wie in den beiden vorangegangenen Spielzeiten zusammen. Insgesamt stehen bislang nur 20 Gegentreffer zu Buche, lediglich Schalke kassierte noch weniger. Die Abwehr um Innenverteidiger Linus Gechter bekommt es nun mit einem der gefährlichsten Angriffe der Liga zu tun: Hannover hat mit 38 Saisontoren die zweitbeste Offensive und blieb erst dreimal ohne eigenen Treffer.
Für 96 ist das Duell damit auch ein Test der eigenen Reife. Denn die jüngsten Siege waren nicht nur Ergebnis, sondern auch Ausdruck einer Mannschaft, die im Verlauf der Saison zunehmend eingespielt wirkt.
Beim jüngsten Erfolg gegen Kiel standen zwei nordische Akteure im Mittelpunkt – vor allem aber Benjamin Källman, der mit seinem zwölften Saisontor nicht nur die 96-Offensive trägt, sondern auch die ligaweite Torjägerliste anführt. Gemeinsam mit Isac Lidberg und Younes Ebnoutalib (inzwischen bei Eintracht Frankfurt) steht der Finne ganz oben.
Besonders bemerkenswert: Mit zwölf Treffern hat Källman eine historische Marke gesetzt. Noch nie zuvor erzielte ein finnischer Spieler in einer Saison der Bundesliga oder 2. Bundesliga so viele Tore. Der bisherige Höchstwert lag bei elf Treffern, aufgestellt von Joel Pohjanpalo in der Saison 2014/15.
Das Spiel verspricht nicht nur ein Duell zwischen Hannovers Offensivdrang und Herthas Ordnung zu werden, sondern auch eines zwischen zwei Mannschaften, die Konter konsequent zu Ende spielen. Hertha kommt in dieser Saison auf 34 Torschüsse nach Kontern, nur Bochum hat noch mehr Abschlüsse nach Umschaltmomenten abgegeben. Hannover folgt in dieser Statistik auf Rang vier und steht bei 27 Konterabschlüssen.
Für 96 bedeutet das: Ballbesitz allein wird in Berlin nicht reichen. Entscheidend dürfte sein, wie sauber Hannover nach eigenen Angriffen absichert – und wie konsequent Hertha im Umschaltspiel Räume nutzt.
Eine klare Warnung ergibt sich aus einer weiteren Zahl: Hertha ist besonders gefährlich nach hohen Hereingaben. Zehn der 28 Saisontore erzielte die „Alte Dame“ nach Flanken aus dem Spiel heraus – kein anderes Team der Liga ist in dieser Kategorie erfolgreicher. Hannover wird also vor allem in der Strafraumverteidigung und bei der Zuordnung auf den Außenbahnen gefordert sein.
Ein zusätzlicher Nebenaspekt: Hertha-Trainer Stefan Leitl, der von Juli 2022 bis Dezember 2024 bei Hannover 96 unter Vertrag stand, wird beim Wiedersehen nicht an der Seitenlinie stehen. Der 48-Jährige ist gelbgesperrt.
Das Duell im Olympiastadion ist bereits das 66. Aufeinandertreffen beider Klubs in der 1. und 2. Bundesliga. Die Bilanz spricht klar für die Berliner: Hannover gewann 14-mal, verlor 28-mal, 23 Partien endeten unentschieden.
Trotzdem reist 96 nicht als Außenseiter nach Berlin. Während Hertha in der Rückrunde zwar ungeschlagen ist, aber dreimal remisierte, hat Hannover alle drei Rückrundenspiele gewonnen und damit den maximalen Start hingelegt. Es ist ein Spiel, das viel über den weiteren Kurs beider Teams sagen kann: Hannover will den Lauf bestätigen – Hertha die defensive Serie fortsetzen.