Hannover 96 in Berlin gefordert: Angriff gegen Herthas Bollwerk Drei Siege in Serie bringen die Roten ins Olympiastadion – doch die „Alte Dame“ lebt von ihrer defensiven Konstanz von red · Heute, 09:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sport News Südwest

Hannover 96 reist mit Rückenwind in die Hauptstadt. Drei Ligaspiele in Folge hat die Mannschaft von Christian Titz zuletzt gewonnen, in der Rückrundentabelle steht der Klub damit aktuell ganz oben. Am Samstag wartet nun jedoch ein Gegner, der in dieser Saison vor allem über Stabilität kommt: Hertha BSC stellt eine der besten Defensiven der 2. Bundesliga und hat sich im Verlauf der Spielzeit zur unangenehmen Hürde entwickelt.

Die Berliner haben am vergangenen Spieltag bereits zum elften Mal ohne Gegentor gespielt – Ligabestwert. Damit hat Hertha in dieser Saison genauso oft zu null gespielt wie in den beiden vorangegangenen Spielzeiten zusammen. Insgesamt stehen bislang nur 20 Gegentreffer zu Buche, lediglich Schalke kassierte noch weniger. Die Abwehr um Innenverteidiger Linus Gechter bekommt es nun mit einem der gefährlichsten Angriffe der Liga zu tun: Hannover hat mit 38 Saisontoren die zweitbeste Offensive und blieb erst dreimal ohne eigenen Treffer. Für 96 ist das Duell damit auch ein Test der eigenen Reife. Denn die jüngsten Siege waren nicht nur Ergebnis, sondern auch Ausdruck einer Mannschaft, die im Verlauf der Saison zunehmend eingespielt wirkt.

Källman als Symbol des Aufschwungs Beim jüngsten Erfolg gegen Kiel standen zwei nordische Akteure im Mittelpunkt – vor allem aber Benjamin Källman, der mit seinem zwölften Saisontor nicht nur die 96-Offensive trägt, sondern auch die ligaweite Torjägerliste anführt. Gemeinsam mit Isac Lidberg und Younes Ebnoutalib (inzwischen bei Eintracht Frankfurt) steht der Finne ganz oben. Besonders bemerkenswert: Mit zwölf Treffern hat Källman eine historische Marke gesetzt. Noch nie zuvor erzielte ein finnischer Spieler in einer Saison der Bundesliga oder 2. Bundesliga so viele Tore. Der bisherige Höchstwert lag bei elf Treffern, aufgestellt von Joel Pohjanpalo in der Saison 2014/15.