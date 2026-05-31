Hannover 96 II verstärkt sich doppelt

Die personellen Weichen für die kommende Saison sind gestellt: Nach zahlreichen Verabschiedungen hat die U23 von Hannover 96 nun die ersten beiden Neuzugänge präsentiert. Mit Levent Aycicek und Suheib-Elias Ali holen die Niedersachsen dabei zwei Offensivspieler, die unterschiedlicher kaum sein könnten – der eine bringt jahrelange Erfahrung aus dem Profifußball mit, der andere gilt als vielversprechendes Talent aus dem Nachwuchsbereich.
Für Aycicek ist es eine Rückkehr an einen vertrauten Ort. Der gebürtige Nienburger spielte bereits zwischen der U12 und U14 für Hannover 96, bevor er seine Ausbildung bei Werder Bremen fortsetzte. In den folgenden Jahren sammelte der 32-Jährige reichlich Erfahrung auf hohem Niveau. Neben Einsätzen in der Bundesliga für Werder absolvierte er 58 Partien in der 2. Bundesliga für den TSV 1860 München und die SpVgg Greuther Fürth. Zuletzt stand der offensive Mittelfeldspieler mehrere Jahre in der Türkei unter Vertrag.
Bei Hannover soll Aycicek nicht nur auf dem Platz Akzente setzen. Julian Battmer, Leiter der 96-Akademie, sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für die weitere Arbeit mit den jungen Spielern.
„Wir freuen uns sehr, Levent wieder hier bei uns zu haben. Er kennt Hannover 96 seit frühester Jugend und bringt durch seine Jahre im Profifußball enorm viel Erfahrung mit“, erklärt Battmer. Für die U23 sei die Rückkehr „in mehrfacher Hinsicht ein großer Gewinn“, da Aycicek die Nachwuchsspieler begleiten und zugleich mit seiner fußballerischen Qualität vorangehen könne.
Neben dem erfahrenen Rückkehrer verstärkt auch Suheib-Elias Ali den Regionalligisten. Der 18-Jährige wechselt aus der U19 des 1. FC Union Berlin nach Hannover und soll in der Eilenriede den nächsten Schritt seiner Laufbahn gehen.
Ali verbrachte die vergangenen vier Jahre im Nachwuchsleistungszentrum der Berliner und sammelte dort Erfahrungen auf höchstem Juniorenniveau. Im vergangenen Sommer gehörte der Offensivspieler sogar zum erweiterten Kreis der Profimannschaft während der Sommervorbereitung. Seine Stärken liegen vor allem in seiner Dynamik, seinem Tempo und seiner Vielseitigkeit in der Offensive.
Mit dem routinierten Aycicek und dem entwicklungsfähigen Ali setzt Hannover 96 II damit auf eine Mischung aus Erfahrung und Perspektive – und gibt den ersten Ausblick auf das Gesicht der Mannschaft für die kommende Regionalliga-Saison.