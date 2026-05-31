Hannover 96 II verstärkt sich doppelt Levent Aycicek kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück – Suheib-Elias Ali kommt aus der U19 von Union Berlin von red · Heute, 12:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: 96/Red

Die personellen Weichen für die kommende Saison sind gestellt: Nach zahlreichen Verabschiedungen hat die U23 von Hannover 96 nun die ersten beiden Neuzugänge präsentiert. Mit Levent Aycicek und Suheib-Elias Ali holen die Niedersachsen dabei zwei Offensivspieler, die unterschiedlicher kaum sein könnten – der eine bringt jahrelange Erfahrung aus dem Profifußball mit, der andere gilt als vielversprechendes Talent aus dem Nachwuchsbereich.

Für Aycicek ist es eine Rückkehr an einen vertrauten Ort. Der gebürtige Nienburger spielte bereits zwischen der U12 und U14 für Hannover 96, bevor er seine Ausbildung bei Werder Bremen fortsetzte. In den folgenden Jahren sammelte der 32-Jährige reichlich Erfahrung auf hohem Niveau. Neben Einsätzen in der Bundesliga für Werder absolvierte er 58 Partien in der 2. Bundesliga für den TSV 1860 München und die SpVgg Greuther Fürth. Zuletzt stand der offensive Mittelfeldspieler mehrere Jahre in der Türkei unter Vertrag. Rückkehr mit besonderer Rolle Bei Hannover soll Aycicek nicht nur auf dem Platz Akzente setzen. Julian Battmer, Leiter der 96-Akademie, sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für die weitere Arbeit mit den jungen Spielern.

„Wir freuen uns sehr, Levent wieder hier bei uns zu haben. Er kennt Hannover 96 seit frühester Jugend und bringt durch seine Jahre im Profifußball enorm viel Erfahrung mit“, erklärt Battmer. Für die U23 sei die Rückkehr „in mehrfacher Hinsicht ein großer Gewinn“, da Aycicek die Nachwuchsspieler begleiten und zugleich mit seiner fußballerischen Qualität vorangehen könne. Talent aus Berlin für die Offensive Neben dem erfahrenen Rückkehrer verstärkt auch Suheib-Elias Ali den Regionalligisten. Der 18-Jährige wechselt aus der U19 des 1. FC Union Berlin nach Hannover und soll in der Eilenriede den nächsten Schritt seiner Laufbahn gehen.