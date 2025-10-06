Hannover 96 II unterliegt deutlich in Drochtersen

Nach einer halben Stunde geriet Hannover erstmals in Rückstand: Nach einer Ecke traf Hyseni per Kopf zum 1:0 für die Gastgeber. Nur wenige Minuten später erhöhte Wulff nach einem Freistoß ebenfalls per Kopf auf 2:0. Kurz vor der Pause setzte Cebulla nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten noch einen weiteren Treffer zum 3:0 drauf – die Vorentscheidung war gefallen.

Auch im zweiten Durchgang fand 96 II kaum Mittel, um das Spiel noch einmal offen zu gestalten. Stattdessen sorgte erneut Wulff in der 60. Minute für den Endstand. Überschattet wurde die Partie zudem von einer Verletzung von Denis Husser, der sich am Knie verletzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach elf Saisonspielen stehen Hannover damit bei 15 Punkten und rutschen auf Rang neun der Tabelle ab.