Hannover 96 II setzt Ausrufezeichen gegen VfB Lübeck

– Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nord stand heute die Fortsetzung vom 24. Spieltag auf dem Programm. Während die Konkurrenz bereits am Vortag vorlegte, bot das Duell zwischen der Landeshauptstadt und der Hansestadt pure Leidenschaft auf dem grünen Rasen. Es war ein Spiel, das von taktischer Disziplin und dem unbedingten Willen geprägt war, den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu festigen, während die Gäste versuchten, den drohenden Fall ins Niemandsland der Tabelle zu verhindern.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---







Was für eine Kulisse im Emsland: 8456 Zuschauer verwandelten das Stadion in einen Hexenkessel, um den Tabellenführer SV Meppen gegen den Hamburger SV II zum Sieg zu tragen. Die Anspannung war förmlich greifbar, bis in der 31. Minute der erlösende Moment kam: Oliver Schmitt erzielte das vielumjubelte 1:0 für die Hausherren. Die Hamburger hielten tapfer dagegen und versuchten, die Kreise des Spitzenreiters zu stören, doch die Meppener Defensive stand stabil. In der Schlussphase kannte der Jubel dann keine Grenzen mehr, als Thorben Deters in der 81. Minute mit dem 2:0 den Deckel auf die Partie setzte.

---

Ein wahres Offensivfeuerwerk brannte der SV Drochtersen/Assel gegen den FC Eintracht Norderstedt ab. Den Torreigen eröffnete Matti Steinmann bereits in der 26. Minute mit der Führung zum 1:0. Zwar keimte bei den Gästen kurz Hoffnung auf, als Abdul-Malik Yago in der 34. Minute zum 1:1 ausglich, doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme. Haris Hyseni brachte die Gastgeber in der 56. Minute mit 2:1 erneut in Front, bevor Liam Giwah nur drei Minuten später in der 59. Minute auf 3:1 erhöhte. Die Dominanz der Hausherren war nun erdrückend. Tjorve Nils Mohr schraubte das Ergebnis in der 79. Minute auf 4:1 hoch, und den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand setzte Sebastian Haut in der 87. Minute. ---

Die junge Garde von Hannover 96 II startete mit einer emotionalen Wucht und einer spielerischen Leichtigkeit, die den VfB Lübeck eiskalt erwischte. Es dauerte nicht lange, bis der erste Jubelsturm durch das Stadion fegte: Bereits in der 7. Minute markierte Manuel Braun das 1:0 für die Hausherren. Lübeck wirkte sichtlich gezeichnet von diesem frühen Schock. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. Die endgültige Entscheidung fiel in der 58. Minute, als Montell Ndikom mit dem Treffer zum 2:0 alle Zweifel beseitigte. Die Gäste aus der Marzipanstadt versuchten in der Schlussphase zwar noch einmal alles, doch die Abwehr der 96er hielt dem Druck stand und sicherte diesen emotionalen Heimsieg. ---





---

Das Spiel ist abgesagt. Der 1. FC Phönix Lübeck teilt dazu dies mit: "Auch unser kommendes Heimspiel gegen Kickers Emden fällt wortwörtlich leider ins Wasser. Die Hansestadt Lübeck hat den Buniamshof bis Ende Februar sperren lassen. Der Platz ist flächendeckend tief durchnässt und macht ein Fußballspiel nicht möglich." ---





---

Morgen, 14:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II HSC Hannover HSC Hannover 14:00 live PUSH



Ein Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld, das sich wie ein Richtungsentscheid anfühlt. SV Werder Bremen II ist Elfter mit 26 Punkten (21 Spiele, 42:50 Tore), HSC Hannover (Aufsteiger) steht als 13. bei 23 Punkten (21 Spiele, 31:55 Tore). Beide kassieren viele Gegentore – und genau das macht dieses Spiel so nervös. Das Hinspiel am 31.08.25 endete 2:2: HSC Hannover – Werder II 2:2. Wieder ein Remis? Oder diesmal ein Sieg, der Abstand schafft? In einer Liga mit drei Absteigern kann genau dieser Unterschied später alles bedeuten. Ein Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld, das sich wie ein Richtungsentscheid anfühlt. SV Werder Bremen II ist Elfter mit 26 Punkten (21 Spiele, 42:50 Tore), HSC Hannover (Aufsteiger) steht als 13. bei 23 Punkten (21 Spiele, 31:55 Tore). Beide kassieren viele Gegentore – und genau das macht dieses Spiel so nervös. Das Hinspiel am 31.08.25 endete 2:2: HSC Hannover – Werder II 2:2. Wieder ein Remis? Oder diesmal ein Sieg, der Abstand schafft? In einer Liga mit drei Absteigern kann genau dieser Unterschied später alles bedeuten. ---

Morgen, 14:00 Uhr Bremer SV Bremer SV SSV Jeddeloh Jeddeloh 14:00 live PUSH



Ein Spiel, das nach Spitzengruppe gegen oberes Mittelfeld aussieht – aber mit einem Hinrundenfingerzeig. Bremer SV ist Siebter mit 31 Punkten (21 Spiele, 29:26 Tore), SSV Jeddeloh steht als Vierter bei 41 Punkten (20 Spiele, 49:25 Tore) und bleibt in Reichweite der Top drei. Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Jeddeloh knapp: Jeddeloh – Bremer SV 1:0. Genau dieses Ergebnis passt zur Spannung: Es kann ein Spiel auf Messers Schneide werden. Bremen will die damalige Knappheit auf seine Seite ziehen, Jeddeloh will beweisen, dass man solche Spiele erneut kontrollieren kann. Ein Spiel, das nach Spitzengruppe gegen oberes Mittelfeld aussieht – aber mit einem Hinrundenfingerzeig. Bremer SV ist Siebter mit 31 Punkten (21 Spiele, 29:26 Tore), SSV Jeddeloh steht als Vierter bei 41 Punkten (20 Spiele, 49:25 Tore) und bleibt in Reichweite der Top drei. Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Jeddeloh knapp: Jeddeloh – Bremer SV 1:0. Genau dieses Ergebnis passt zur Spannung: Es kann ein Spiel auf Messers Schneide werden. Bremen will die damalige Knappheit auf seine Seite ziehen, Jeddeloh will beweisen, dass man solche Spiele erneut kontrollieren kann. ---



Ein Kellerduell, das nach Überleben riecht. FC St. Pauli II ist Letzter mit 14 Punkten (21 Spiele, 24:45 Tore). TuS Blau-Weiß Lohne steht als 16. bei 17 Punkten (21 Spiele, 25:48 Tore). Drei Punkte trennen beide – und genau das macht diese Partie so brutal wichtig. Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Lohne 1:0: Lohne – St. Pauli II 1:0. Für St. Pauli II ist es die Chance, diese Niederlage umzudrehen und den Anschluss herzustellen. Für Lohne ist es die Aufgabe, nicht wieder nur knapp zu gewinnen, sondern überhaupt zu bestehen – weil im Keller oft nicht der schönere Fußball zählt, sondern der letzte, harte Meter.