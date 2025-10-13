Hannover 96 II kassiert erste Heimniederlage der Saison

Die U23 von Hannover 96 hat in der Regionalliga Nord ihre erste Heimniederlage der laufenden Saison hinnehmen müssen. Gegen die Reserve des FC St. Pauli unterlag die Mannschaft mit 1:3 (0:2) und verpasste damit den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

Dabei starteten die Roten konzentriert und bestimmten über weite Strecken die erste Halbzeit. Hannover kontrollierte Ball und Gegner, ohne jedoch zu klaren Torchancen zu kommen. St. Pauli II setzte dagegen auf Geduld – und schlug kurz vor der Pause eiskalt zu. Nach einer Ecke von der rechten Seite landete der Ball nach unglücklichen Abfälschern von Sean Busch und Ilias Ebnoutalib im eigenen Tor. Nur wenige Minuten später fiel der zweite Treffer: Erneut eine Ecke, diesmal von links, die Westphal per Kopf zum 0:2 verwertete.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich die Elf von um den Anschluss, doch St. Pauli zeigte sich abgezockt. Ein Distanzschuss von Günther sorgte in der 58. Minute für das 0:3 und damit für die Vorentscheidung. Erst in der Nachspielzeit gelang den Hausherren Ergebniskosmetik, als der eingewechselte Lukas Dominke nach einer Ecke zum 1:3 abstaubte.

Trotz engagierter Vorstellung bleibt am Ende eine bittere Erkenntnis: Zwei Standards brachten Hannover II aus dem Konzept, und der Rückstand war gegen clevere Gäste nicht mehr aufzuholen. Nach zwölf Spieltagen steht die U23 mit 15 Punkten auf Platz neun der Tabelle.