Hannover 96 II gewinnt Derby, Oldenburg dreht Spiel, Dramatik in Emden

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Vor der Kulisse von 1000 Zuschauern lieferten sich die beiden Kontrahenten einen intensiv geführten Schlagabtausch, den die Gastgeber im zweiten Durchgang zu ihren Gunsten entschieden. Den Führungstreffer zum 1:0 erzielte Denis Husser in der 50. Minute. Nur acht Minuten später baute Asuma Ikari in der 58. Minute den Vorsprung mit dem Treffer zum 2:0-Endstand aus.

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Vor 4119 Zuschauern gerieten die Hausherren zunächst in Rückstand, als Tom Sanne in der 15. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. Die Gastgeber drängten in der Folge auf den Ausgleich, der Rafael Brand in der 61. Minute mit dem 1:1 gelang. In einer von hoher Intensität geprägten Schlussphase markierte Kai Pröger in der 85. Minute die 2:1-Führung, ehe Mats Facklam in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) mit dem Treffer zum 3:1-Endstand für die Entscheidung sorgte. ---

Ein dramatisches Spiel erlebten die 2700 Zuschauer in Emden, wo die Hausherren furios starteten. Bereits in der zweiten Minute erzielte Nick Stepantsev das 1:0. Noch vor der Pause erhöhte Theo Schröder in der 41. Minute auf 2:0, ehe derselbe Akteur in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 nachlegte. Trotz des deutlichen Rückstands steckten die Hamburger nicht auf: Radin Amadou verkürzte in der 83. Minute auf 3:1, und Finn Barkowsky brachte mit dem 3:2 in der 87. Minute noch einmal große Spannung in die Schlussminuten. Letztlich brachten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Heute, 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 Eimsbütteler TV ETV Hamburg 3 1 PUSH

Der SC Weiche Flensburg 08 startete mit einem 1:1 beim VfB Lübeck. Nach einem Rückstand gelang in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleich. Ab der 60. Minute spielte Weiche nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lübeck in Überzahl, konnte daraus aber keinen Sieg mehr entwickeln. Mit einem Punkt und 1:1 Toren steht Flensburg auf Rang elf. Der aufgestiegene Eimsbütteler TV bestreitet am zweiten Spieltag seine erste Partie der neuen Saison. Mit null Spielen, null Punkten und 0:0 Toren wird der ETV auf Rang 13 geführt. Für den Neuling beginnt damit auswärts der Eintritt in die Regionalliga. Weiche besitzt bereits Wettkampferfahrung, muss nach der langen Überzahl des Auftaktspiels aber zeigen, dass aus günstigen Situationen künftig mehr entstehen kann.

Heute, 15:00 Uhr SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del VfB Lübeck VfB Lübeck 0 0 PUSH

Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst hat seinen ersten Regionalliga-Punkt unter dramatischen Umständen gewonnen. Bei FC Eintracht Norderstedt lag Atlas zweimal zurück, glich aber jeweils aus. Das 2:2 fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter. Mit einem Punkt und 2:2 Toren steht Delmenhorst auf Rang neun. Der VfB Lübeck begann ebenfalls mit einem Unentschieden. Gegen SC Weiche Flensburg 08 reichte eine Führung nicht zum Sieg, weil der Ausgleich noch vor der Pause fiel. Ab der 60. Minute spielte Lübeck nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl und verteidigte das 1:1. Rang zehn, ein Punkt und 1:1 Tore bilden die nahezu gleiche Ausgangslage. Beide Mannschaften können nun aus einem ordentlichen Beginn den ersten Sieg formen.

Der 1. FC Phönix Lübeck und der SSV Jeddeloh stehen nach dem ersten Spieltag noch ohne Punkt da. Phönix führte bei SV Drochtersen/Assel zur Pause mit 1:0, kassierte nach dem Seitenwechsel jedoch innerhalb von acht Minuten zwei Gegentreffer und verlor 1:2. Mit 1:2 Toren liegt die Mannschaft auf Rang 14. Jeddeloh unterlag dem FSV Schöningen zu Hause mit 0:2. Selbst eine Rote Karte gegen den Gegner in der 68. Minute brachte keine Wende, stattdessen fiel in der Schlussphase das zweite Gegentor. Der SSV steht mit null Punkten und 0:2 Toren auf Rang 16. Beide Mannschaften wollen verhindern, dass aus einer Auftaktniederlage ein Fehlstart wird. Gerade bei drei direkten Abstiegsplätzen wächst der Druck früh.

Morgen, 14:00 Uhr SV Todesfelde Todesfelde SV Werder Bremen Werder II 14:00 PUSH

Aufsteiger SV Todesfelde lieferte beim 6:4 gegen FC St. Pauli II das Spektakel des ersten Spieltags. Todesfelde lag dreimal zurück, ging in der 69. Minute erstmals in Führung und kassierte noch einmal den Ausgleich. Zwei späte Treffer in der 88. Minute und der vierten Minute der Nachspielzeit entschieden die Begegnung. Mit drei Punkten und 6:4 Toren steht der Neuling auf Rang drei. SV Werder Bremen II erlebte dagegen einen ernüchternden Start. Gegen den VfB Oldenburg blieb die Mannschaft ohne Tor und verlor nach drei Gegentreffern in der zweiten Hälfte mit 0:3. Bremen II steht ohne Punkt auf Rang 17. Todesfelde kann seine Aufstiegseuphorie weitertragen, Werder muss nach dem klaren Auftaktverlust vor allem defensiv und offensiv eine Antwort finden.

Zwei Mannschaften mit null Punkten begegnen sich in Hamburg. FC St. Pauli II erzielte beim SV Todesfelde vier Tore, verlor die außergewöhnliche Partie aber mit 4:6. Die Hamburger führten dreimal, mussten nach einer Gelb-Roten Karte in der 64. Minute jedoch in Unterzahl weiterspielen und kassierten in der Schlussphase die entscheidenden Gegentreffer. Mit 4:6 Toren steht St. Pauli II auf Rang 15. Der Bremer SV verlor sein Auftaktspiel gegen Hannover 96 II mit 0:3. Nach dem ersten Gegentor kurz vor der Pause sah Bremen in der 63. Minute ebenfalls eine Gelb-Rote Karte. Danach fielen zwei weitere Treffer. Der Bremer SV ist mit 0:3 Toren Tabellenletzter. Für beide Teams geht es darum, einen ersten Abstand zu den drei direkten Abstiegsplätzen aufzubauen.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 15:00 live PUSH