Hannover 96 II beendet Saison auf Rang sechs

Als die Namen ein letztes Mal durch das Stadion hallten, wurde schnell deutlich, dass dieser Nachmittag für die U23 von Hannover 96 weit mehr sein würde als nur das letzte Saisonspiel. Noch vor dem Anpfiff verabschiedete der Regionalligist gleich neun Spieler sowie das Trainerteam um Daniel Stendel und Timo Struckmeier – und lieferte anschließend den passenden sportlichen Abschluss.
Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den Bremer SV beendeten die Hannoveraner die Spielzeit der Regionalliga Nord auf Rang sechs. Besonders emotional verlief der Nachmittag für Matti Tjaden, der sich in seinem letzten Einsatz noch in die Torschützenliste eintrug.
Die erste Halbzeit verlief über weite Strecken ohne große Höhepunkte, ehe die Partie nach dem Seitenwechsel spürbar an Tempo gewann. In der 64. Minute belohnte sich Hannover schließlich für die aktivere Phase: Nach Vorarbeit von Tjaden behauptete sich Montell Ndikom im Strafraum robust gegen seinen Gegenspieler und schob den Ball flach zur Führung ins lange Eck.
Nur zwei Minuten später legte die U23 nach. Alex Vogel schickte erneut Ndikom, der zunächst einen Bremer Verteidiger aussteigen ließ und anschließend den mitgelaufenen Tjaden bediente. Der 19-Jährige traf mit links ins kurze Eck zum 2:0 und feierte seinen Treffer ausgelassen mit den Teamkollegen.
Der Anschlusstreffer durch Dudock in der 86. Minute brachte den Gästen zwar noch einmal Hoffnung, ernsthaft geriet der Heimsieg der Hannoveraner aber nicht mehr in Gefahr.
Vor der Partie hatte der Verein mit Joel Grimpe, Tim Walbrecht, Anton Lange, Mark Gevorgyan, Jeremie Niklaus, Lukas Dominke, Matti Tjaden, Mustafa Abdullatif und Joseph Ganda gleich neun Spieler verabschiedet. Auch Cheftrainer Daniel Stendel und Co-Trainer Timo Struckmeier verlassen die U23 nach Saisonende.
Mit 53 Punkten aus 34 Spielen verabschiedet sich Hannover damit aus einer Saison, die nun auch personell ein neues Kapitel einläutet.