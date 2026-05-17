Hannover 96 II beendet Saison auf Rang sechs Emotionaler Abschied mit Heimsieg! Die U23 schlägt den Bremer SV mit 2:1 – vor dem Anpfiff werden neun Spieler sowie das Trainerteam verabschiedet von red · Heute, 14:58 Uhr · 0 Leser

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Als die Namen ein letztes Mal durch das Stadion hallten, wurde schnell deutlich, dass dieser Nachmittag für die U23 von Hannover 96 weit mehr sein würde als nur das letzte Saisonspiel. Noch vor dem Anpfiff verabschiedete der Regionalligist gleich neun Spieler sowie das Trainerteam um Daniel Stendel und Timo Struckmeier – und lieferte anschließend den passenden sportlichen Abschluss.

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den Bremer SV beendeten die Hannoveraner die Spielzeit der Regionalliga Nord auf Rang sechs. Besonders emotional verlief der Nachmittag für Matti Tjaden, der sich in seinem letzten Einsatz noch in die Torschützenliste eintrug. Tjaden bereitet vor und trifft selbst Die erste Halbzeit verlief über weite Strecken ohne große Höhepunkte, ehe die Partie nach dem Seitenwechsel spürbar an Tempo gewann. In der 64. Minute belohnte sich Hannover schließlich für die aktivere Phase: Nach Vorarbeit von Tjaden behauptete sich Montell Ndikom im Strafraum robust gegen seinen Gegenspieler und schob den Ball flach zur Führung ins lange Eck.