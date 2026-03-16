Hannover 96 holt Punkt auf Schalke in letzter Sekunde

– Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Hannover 96 hat beim Tabellenführer FC Schalke 04 ein spektakuläres 2:2-Unentschieden erkämpft. Die Mannschaft von Christian Titz lag in der Veltins-Arena zur Pause bereits mit zwei Toren zurück, profitierte nach dem Seitenwechsel von einer Roten Karte gegen die Gastgeber und glich in der achten Minute der Nachspielzeit noch aus. Maik Nawrocki und Benedikt Pichler sicherten den Niedersachsen einen späten Punkt.

Mit zunehmender Spielzeit fand Hannover besser in die Partie und kam selbst zu einer aussichtsreichen Möglichkeit. Elias Saad wurde nach einem Pass von Noel Aseko frei vor Loris Karius angespielt, scheiterte jedoch am Schalker Torhüter.

Die Anfangsphase gehörte zunächst den Gastgebern. Schalke setzte Hannover im Spielaufbau früh unter Druck und kam bereits in den ersten Minuten zu einer großen Gelegenheit. Nach einem Ballgewinn leitete Dejan Ljubicic schnell auf Edin Dzeko weiter, dessen Abschluss Nahuel Noll jedoch parierte.

Kurz darauf nutzten die Gastgeber ihre erste klare Torchance zur Führung. Kenan Karaman, früher selbst für Hannover aktiv, setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte scharf in den Strafraum. Dort vollendete Dzeko zum 1:0 (29.). Noch vor der Pause legte Schalke nach. Diesmal kam die Hereingabe von Soufiane El-Faouzi, Karaman traf per Kopf zum 2:0 (38.). Mit dieser verdienten Führung ging der Tabellenführer in die Kabine.

Rote Karte verändert das Spiel

Zur zweiten Halbzeit reagierte Titz und wechselte auf den Flügelpositionen: Mustapha Bundu und Husseyn Chakroun kamen für Saad und Daisuke Yokota ins Spiel.

Der entscheidende Moment folgte wenige Minuten später. Dzeko traf Chakroun bei einem Klärungsversuch mit gestrecktem Bein im Bauchbereich. Schiedsrichter Robin Braun zeigte dem Schalker Angreifer die Rote Karte (52.). Schalke musste fortan in Unterzahl verteidigen und zog sich tief zurück.

Hannover übernahm zunehmend die Kontrolle, tat sich gegen den kompakten Defensivblock der Gastgeber jedoch lange schwer. Die große Chance zum Anschlusstreffer bot sich erst in der Schlussphase: Nach einem Foul von Nikola Katic an Aseko entschied Braun auf Strafstoß. Enzo Leopold trat an, scheiterte jedoch an Karius (81.).

Nawrocki trifft erstmals für Hannover

Die anschließende Ecke brachte dennoch den Anschluss. Benedikt Pichler verlängerte den Ball am ersten Pfosten, am zweiten stand Maik Nawrocki frei und köpfte aus kurzer Distanz zum 2:1 ein (81.). Für den Innenverteidiger war es der erste Treffer im Trikot von Hannover 96.

In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, während Schalke den knappen Vorsprung mit einer tiefen Abwehr verteidigte. Erst mit der letzten Aktion der Partie gelang Hannover der Ausgleich.

Pichler trifft in der 98. Minute

In der achten Minute der Nachspielzeit schlug Bundu eine Flanke in den Strafraum. Karius verschätzte sich, sprang unter der Hereingabe hindurch – Pichler stand am zweiten Pfosten frei und schob den Ball ins leere Tor (90.+8). Unmittelbar danach pfiff Schiedsrichter Braun die Partie ab.

So entriss Hannover dem Tabellenführer in letzter Sekunde den sicher geglaubten Sieg und nahm nach großem Kampf einen Punkt aus Gelsenkirchen mit.