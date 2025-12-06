– Foto: Sport News Südwest

Hannover 96 gibt Sieg in Münster spät aus der Hand Zwei Gegentore in der Nachspielzeit sorgen für bitteres 2:2

Ein bitterer Abend für Hannover 96: Trotz einer 2:0-Führung bis in die Nachspielzeit reichte es beim SC Preußen Münster am Freitagabend nur zu einem 2:2 (1:0). Die Mannschaft von Christian Titz dominierte weite Teile der Partie, verlor am Ende jedoch die Kontrolle – und damit zwei sicher geglaubte Punkte.

In einer umkämpften, von Zweikämpfen geprägten ersten Hälfte kam 96 nach einer unspektakulären Anfangsphase kurz vor der Pause zum Führungstreffer: Benjamin Källman nutzte einen langen Ball von Maik Nawrocki, setzte sich robust gegen die Abwehr durch und tunnelte den Münsteraner Keeper Morten Behrens zum 1:0 (41.). Gestern, 18:30 Uhr SC Preußen Münster SC Preußen Münster Hannover 96 Hannover 96 2 2 Abpfiff

Nach der Pause kontrollierte Hannover weiter das Geschehen. In der 71. Minute sorgte Daisuke Yokota nach Vorarbeit von Kolja Oudenne für das vermeintlich beruhigende 2:0. Doch Münster gab sich nicht geschlagen: Zunächst traf Oliver Batista Meier per Elfmeter zum Anschluss (90.+1), ehe Zidan Sertdemir in der 96. Minute nach einem unzureichend geklärten Ball zum 2:2-Endstand traf. Christian Titz zeigte sich nach dem Abpfiff enttäuscht: „Wir sind nicht zufrieden, weil wir hier 2:0 führen und dann geht das Spiel kurz vor Schluss noch in eine andere Richtung, weil wir einen unnötigen Elfmeter produzieren. Das Spiel war in dem Moment durch gewesen, wir haben es noch einmal aufgemacht.“