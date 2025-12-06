Hannover 96 gibt Sieg in Münster spät aus der Hand

Ein bitterer Abend für Hannover 96: Trotz einer 2:0-Führung bis in die Nachspielzeit reichte es beim SC Preußen Münster am Freitagabend nur zu einem 2:2 (1:0). Die Mannschaft von Christian Titz dominierte weite Teile der Partie, verlor am Ende jedoch die Kontrolle – und damit zwei sicher geglaubte Punkte.
In einer umkämpften, von Zweikämpfen geprägten ersten Hälfte kam 96 nach einer unspektakulären Anfangsphase kurz vor der Pause zum Führungstreffer: Benjamin Källman nutzte einen langen Ball von Maik Nawrocki, setzte sich robust gegen die Abwehr durch und tunnelte den Münsteraner Keeper Morten Behrens zum 1:0 (41.).
Nach der Pause kontrollierte Hannover weiter das Geschehen. In der 71. Minute sorgte Daisuke Yokota nach Vorarbeit von Kolja Oudenne für das vermeintlich beruhigende 2:0. Doch Münster gab sich nicht geschlagen: Zunächst traf Oliver Batista Meier per Elfmeter zum Anschluss (90.+1), ehe Zidan Sertdemir in der 96. Minute nach einem unzureichend geklärten Ball zum 2:2-Endstand traf.
Christian Titz zeigte sich nach dem Abpfiff enttäuscht: „Wir sind nicht zufrieden, weil wir hier 2:0 führen und dann geht das Spiel kurz vor Schluss noch in eine andere Richtung, weil wir einen unnötigen Elfmeter produzieren. Das Spiel war in dem Moment durch gewesen, wir haben es noch einmal aufgemacht.“
Auch Kapitän Enzo Leopold sprach Klartext: „Wir haben einiges an Wut in der Brust. Wir haben dem Gegner in den letzten 30 Minuten zu viel Ballbesitz gegeben. So darfst du ein Spiel nicht mehr aus der Hand geben.“
Torhüter Nahuel Noll ergänzte: „Bis zur 90. Minute haben wir es eigentlich abgeklärt gemacht. Dann am Ende noch 2:2 zu spielen, ist natürlich schade – das fühlt sich wie eine Niederlage an.“
Münster-Trainer Alexander Ende nannte das Ergebnis „glücklich, aber verdient“, lobte den Kampfgeist seiner Mannschaft: „Die Jungs haben alles reingeworfen und am Ende einfach an sich geglaubt.“
Nach dem späten Rückschlag steht für Hannover 96 am kommenden Samstag (20.30 Uhr) das Topspiel gegen den VfL Bochum in der Heinz von Heiden Arena an. Dort will das Team von Christian Titz die unglücklichen Punktverluste aus Münster wettmachen und den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.