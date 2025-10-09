Hannover 96 gewinnt Test gegen Halle mit 2:1

Hannover 96 hat die Länderspielpause erfolgreich genutzt und das Testspiel gegen den Halleschen FC mit 2:1 (2:1) gewonnen. Trotz frühem Rückstand zeigte die Elf von Christian Titz eine engagierte Leistung und drehte die Partie dank Treffern von Håvard Nielsen und Mustapha Bundu verdient.
Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Halle durch Max Kulke in Führung ging. 96 schüttelte sich kurz und übernahm anschließend klar die Kontrolle. Besonders über die linke Seite sorgten William Kokolo und Waniss Taibi für Offensivdruck, während Franz Roggow im Zentrum das Spiel ankurbelte.
In der 20. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Nach starkem Pressing leitete Daisuke Yokota den Ball über Taibi und Bundu selbstbewusst ein, ehe Nielsen per Direktabnahme vollendete. Wenig später holte Yokota nach Foul im Strafraum einen Elfmeter heraus, den Bundu sicher zum 2:1 verwandelte (32.).
Im zweiten Durchgang behielt Hannover das Geschehen weitgehend im Griff, auch wenn die Partie etwas an Tempo verlor. Bundu, Kokolo und Oudenne sorgten immer wieder für gefährliche Aktionen, während Torhüter Leo Weinkauf bei den wenigen Chancen des Drittligisten souverän blieb. Ein Pfostentreffer von Cyrill Akono war die größte Möglichkeit für Halle (55.).
In der Schlussphase vergaben Bundu und Kokolo noch gute Gelegenheiten zur Vorentscheidung. Am Ende blieb es beim verdienten 2:1-Erfolg.
„Wir haben personell sehr ausgedünnt gespielt, weil einige bei ihren Nationalmannschaften und weitere Spieler verletzt oder angeschlagen sind“, erklärte Christian Titz. „Für die verbliebenen Jungs war es das, was wir wollten: eine gute Gelegenheit für Spielpraxis. Die erste Halbzeit war sehr ordentlich, danach haben wir bewusst etwas runtergefahren und uns den ein oder anderen jungen Spieler angesehen.“
0:1 (2.) Kulke nutzt einen Fehler im Spielaufbau und trifft flach ins Eck.
1:1 (20.) Nielsen verwandelt nach feiner Kombination über Yokota und Bundu sicher.
2:1 (32.) Bundu verwandelt einen Foulelfmeter nach Yokota-Fall im Strafraum.
Hannover 96: Weinkauf – Allgeier (67. Ebnoutalib), Tomiak, Sterner – Kokolo (81. Rüdiger), Roggow, Taibi, Oudenne – Bundu, Nielsen (67. Mhango), Yokota
Hallescher FC: Bendel (65. Plath) – Berger (40. Langhammer), Zaruba, Hauptmann, Halili – Hartmann, Kulke, Becker, Akono, Damelang – Ehrlich
Tore: 0:1 Kulke (2.), 1:1 Nielsen (20.), 2:1 Bundu (32.)
Schiedsrichter: Lennart Kernchen
Spielort: Heinz von Heiden Arena