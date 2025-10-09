– Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Hannover 96 gewinnt Test gegen Halle mit 2:1 Nielsen und Bundu drehen frühe Gästeführung

Hannover 96 hat die Länderspielpause erfolgreich genutzt und das Testspiel gegen den Halleschen FC mit 2:1 (2:1) gewonnen. Trotz frühem Rückstand zeigte die Elf von Christian Titz eine engagierte Leistung und drehte die Partie dank Treffern von Håvard Nielsen und Mustapha Bundu verdient.

Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Halle durch Max Kulke in Führung ging. 96 schüttelte sich kurz und übernahm anschließend klar die Kontrolle. Besonders über die linke Seite sorgten William Kokolo und Waniss Taibi für Offensivdruck, während Franz Roggow im Zentrum das Spiel ankurbelte. In der 20. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Nach starkem Pressing leitete Daisuke Yokota den Ball über Taibi und Bundu selbstbewusst ein, ehe Nielsen per Direktabnahme vollendete. Wenig später holte Yokota nach Foul im Strafraum einen Elfmeter heraus, den Bundu sicher zum 2:1 verwandelte (32.).

Kontrolle nach der Pause Im zweiten Durchgang behielt Hannover das Geschehen weitgehend im Griff, auch wenn die Partie etwas an Tempo verlor. Bundu, Kokolo und Oudenne sorgten immer wieder für gefährliche Aktionen, während Torhüter Leo Weinkauf bei den wenigen Chancen des Drittligisten souverän blieb. Ein Pfostentreffer von Cyrill Akono war die größte Möglichkeit für Halle (55.).