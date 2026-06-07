Hannover 96 gewinnt den Landespokal gegen den FC Jesteburg-Bendestorf

– Foto: Hübner

Der FC Jesteburg-Bendestorf hat das Finale um den NFV-Landespokal gegen Hannover 96 verloren.

Sehr früh schied Stammspielerin Nina Bichler mit einer Verletzung aus und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fing sich der Oberligist aus Jesteburg und Bendestorf gleich zwei Gegentreffer. Die Partie gegen die Regionalliga-Elf von Hannover 96 war bereits zur Pause entschieden. Am Ende dominierte der Traditionsclub aus Hannover und gewann verdient mit 5:0 das Finale um den niedersächsischen Landespokal. Die Elf von der Leine trifft nun in der ersten Runde des DFB-Pokals sehr wahrscheinlich auf einen interessanten, höherklassigen Gegner

Bereits bereits in der 11. Spielminute des Frauenfinales in Barsinghausen , spätestens aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde klar, dass es heute nicht der Tag des Außenseiter von der Seeve werden würde.



Der FC Jesteburg-Bendestorf kann sich ab sofort „Rekord-Finalist“ nennen, denn keine anderer Verein schaffte es, seit dem Jahr 2000 insgesamt fünf Mal das Finale um den begehrten Frauen Landespokal zu erreichen.

Im Juni 2022 gelang sogar das Kunststück, den Pott an die Seeve zu holen.



