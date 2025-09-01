Hannover 96 gewinnt auch in Kiel – vierter Sieg im vierten Spiel

Hannover 96 bleibt das Team der Stunde in der 2. Bundesliga. Am vierten Spieltag gelang der Mannschaft von Trainer Christian Titz ein 2:1-Auswärtserfolg bei Holstein Kiel – der vierte Sieg im vierten Spiel. Trotz Rückstand zeigte 96 eine reife Leistung und drehte die Partie dank Standardtoren von Virgil Ghita (62.) und Joker Benjamin Källman (69.).

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern: Nach einer Flanke von John Tolkin brachte Phil Harres Kiel früh in Führung (21.). Hannover brauchte etwas, fand aber zunehmend ins Spiel und hatte durch Marcel Neubauer (39./Latte) sowie Jannik Rochelt (41.) gute Ausgleichschancen.

In der Schlussphase verteidigte Hannover den Vorsprung mit viel Einsatz und Cleverness.

Nach dem Seitenwechsel brachte Titz frische Kräfte – darunter auch Källman, der sich erneut als „Joker mit Wirkung“ erwies. Zunächst traf Innenverteidiger Ghita nach einer Ecke von Enzo Leopold per Kopf (62.), wenig später war es Källman, der einen Leopold-Freistoß zur Führung verwertete (69.). Für den Finnen war es bereits das dritte Tor in unter 70 Spielminuten in dieser Saison – eine beeindruckende Quote.

Stimmen zum Spiel

Cheftrainer Christian Titz zeigte sich zufrieden: „Wir haben über weite Strecken das Spiel dominiert. Die Mannschaft war diszipliniert, hat gute Chancen herausgespielt. Ein verdienter Sieg.“

Enzo Leopold, der beide Tore vorbereitete, betonte die Geduld im Spiel: „Wir wussten, dass Kiel körperlich stark ist. Aber wir sind ruhig geblieben und haben unser Spiel durchgezogen.“

Benjamin Källman, erneut als Einwechselspieler erfolgreich, meinte: „Diese Siege fühlen sich am besten an. Es war hart erkämpft, aber wir wurden belohnt.“

Benedikt Pichler hob besonders die Ausgeglichenheit des Kaders hervor: „Jeder, der reinkommt, bringt Qualität – das war heute der Schlüssel.“

Der Moment des Spiels

Der Siegtreffer von Källman in der 69. Minute: Schon zum dritten Mal trifft der Finne nach Einwechslung – dieses Mal nach einem scharf getretenen Freistoß von Leopold. Eine Rolle, die er derzeit perfekt ausfüllt.

Die Zahl des Spiels

12 Punkte aus vier Spielen – ein perfekter Start in die Saison für Hannover 96. Die Mannschaft zeigt Konstanz, Spielfreude und einen ausgeglichenen Kader.

So geht es weiter

Nach der Länderspielpause empfängt 96 mit Hertha BSC den nächsten schweren Gegner. Anstoß ist am Samstag, 13. September, um 20.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena.

Holstein Kiel – Hannover 96 1:2

Holstein Kiel: Jonas Krumrey, Marco Komenda, Carl Johansson, David Zec, Steven Skrzybski, Alexander Bernhardsson (61. Adrián Kaprálik), Phil Harres (70. Marcus Müller), Magnus Knudsen (46. Kasper Davidsen), John Tolkin, Jonas Therkelsen (70. Niklas Niehoff), Robert Wagner (80. Stefan Schwab)

Hannover 96: Nahuel Noll, Boris Tomiak, Virgil Ghita, Ime Okon (76. Hendry Blank), Enzo Leopold, Jannik Rochelt (60. Daisuke Yokota), Noel Aseko Nkili (60. Waniss Taibi), Maurice Neubauer, Benedikt Pichler (60. Benjamin Källman), Hayate Matsuda, Mustapha Bundu (84. Franz Roggow)

Schiedsrichter: Timo Gansloweit - Zuschauer: 14757

Tore: 1:0 Phil Harres (20.), 1:1 Virgil Ghita (62.), 1:2 Benjamin Källman (69.)