Hannover 96: Gelungener Heimauftakt mit kleiner Zitterphase

Blitzstart bringt frühe Führung Cheftrainer Christian Titz veränderte seine Startelf auf drei Positionen: Maik Nawrocki, Mustapha Bundu und Benjamin Källman rückten für Bastian Allgeier, Noah Weißhaupt und Benedikt Pichler in die Mannschaft. Der Plan ging früh auf. Bereits in der 4. Minute kombinierte sich Hannover auf der rechten Seite sehenswert durch. Daisuke Yokota spielte einen Doppelpass mit Kolja Oudenne, ließ im Strafraum einen Gegenspieler stehen und schob den Ball überlegt ins kurze Eck – das schnellste Tor der laufenden Saison für 96. Nach dem frühen Treffer verlor die Partie zunächst an Tempo. Düsseldorf hatte mehr Ballbesitz, blieb damit jedoch überwiegend harmlos. Die einzige nennenswerte Torannäherung der Gäste parierte 96-Keeper Nahuel Noll gegen Suso sicher (34.). Ohne weitere Höhepunkte ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Saad mit sofortiger Wirkung Wie schon beim Rückrundenauftakt in Kaiserslautern brachte Titz zur zweiten Halbzeit Elias Saad. Der Neuzugang ersetzte Bundu – und machte sich umgehend bemerkbar. Nach nicht einmal zwei Minuten setzte sich Saad auf der linken Seite durch und flankte präzise an den zweiten Pfosten. Die Düsseldorfer Defensive war uneinig, Benjamin Källman nutzte die Situation und schob aus kurzer Distanz zum 2:0 ein (47.). Doch die Antwort der Fortuna ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Freistoß von Florent Muslija köpfte Elias Egouli zum 2:1-Anschluss ein (49.). Die Partie gewann nun deutlich an Intensität.