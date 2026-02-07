Hannover 96 geht mit Fragezeichen in das Heimspiel gegen Kiel

– Foto: Marco Zimmer

Hannover 96 geht personell angeschlagen in das zweite Heimspiel der Rückrunde. Zwei Tage vor dem Duell mit Holstein Kiel (Sonntag, 13.30 Uhr) gab der Klub in seinen Kurznachrichten einen Überblick über die Lage im Kader, die erwartete Kulisse in der Heinz von Heiden Arena und flankierende Themen rund um den Spieltag. Der sportliche Fokus liegt dabei vor allem auf der Offensive: Benedikt Pichler und Husseyn Chakroun werden sicher fehlen, bei weiteren Spielern will Cheftrainer Christian Titz erst kurzfristig endgültige Klarheit haben.

Auch Chakroun ist weiterhin keine Option. Der 21-Jährige arbeitet nach einer Muskel-Sehnen-Verletzung an seinem Comeback, befindet sich aber noch in der Reha und wird für das Kiel-Spiel nicht rechtzeitig fit. Für Titz bedeutet das, dass ihm erneut ein Spieler fehlt, der mit Tempo und Direktheit auf dem Flügel eine Alternative im Eins-gegen-eins sein kann.

Fix ist, dass 96 am Sonntag ohne Pichler auskommen muss. Der Stürmer hat sich beim 2:1-Auswärtssieg in Magdeburg eine strukturelle Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Damit fällt er vorerst aus, eine genaue Rückkehrprognose gibt es nicht. Für Hannover ist das ein Rückschlag, weil Pichler im bisherigen Saisonverlauf als physisch präsenter Angreifer eingeplant war, zuletzt aber ohnehin immer wieder durch Verletzungen gebremst wurde.

Darüber hinaus bleibt die Situation bei weiteren Akteuren offen. Titz erklärte auf der Pressekonferenz, man wisse „hundertprozentig erst morgen“, wer tatsächlich einsatzfähig sei. Diese Aussage deutet darauf hin, dass es neben den bekannten Ausfällen noch kleinere Belastungsthemen gibt, die erst nach dem Abschlusstraining final bewertet werden können.

Matsuda ist noch nicht so weit, Nawrocki wieder im Teamtraining

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Hayate Matsuda, der nach einem schweren Infekt Anfang Januar weiter aufgebaut wird. Der Offensivspieler befindet sich nach Angaben von Titz „in der zweiten Trainingswoche“ seines Programms. Das klingt nach einem Schritt nach vorn, bedeutet aber auch: Für die Startelf und vermutlich auch für einen längeren Einsatz ist Matsuda noch nicht vorgesehen. Die Belastungssteuerung bleibt bei ihm entscheidend, weil nach längerer Erkrankung weniger die Muskulatur als vielmehr Rhythmus, Intensität und Belastungsverträglichkeit das Tempo vorgeben.

Positiv ist aus 96-Sicht, dass Maik Nawrocki nach einem krankheitsbedingten Aussetzer am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainiert hat. Titz betonte allerdings, dass man abwarten müsse, wie der Innenverteidiger auf die Belastung reagiert. Nawrocki ist im System von Titz eine wichtige Figur, weil er im Spielaufbau und in der Absicherung gegen Umschaltmomente eine tragende Rolle einnehmen kann.

Erwartete Kulisse: 32.000, davon 2.200 aus Kiel

Während sportlich noch nicht alle Personalfragen beantwortet sind, ist das Bild auf den Rängen bereits relativ klar. Hannover 96 rechnet am Sonntag mit rund 32.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Darunter sollen etwa 2.200 Gästefans aus Kiel sein. Damit dürfte es eine solide Heimkulisse geben, ohne dass das Stadion ausverkauft wäre.

Der Klub weist in diesem Zusammenhang auf organisatorische Punkte hin. Um Wartezeiten an den Eingängen zu vermeiden, bittet 96 um eine frühe Anreise. Die Tore öffnen um 11 Uhr, also zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff. Gerade bei winterlichen Temperaturen und dichter Kleidung kann der Einlass erfahrungsgemäß länger dauern.

Das Heimspiel findet in einer Konstellation statt, die vor der Saison so kaum erwartet worden wäre. Kiel war als Bundesliga-Absteiger mit dem Anspruch gestartet, oben anzugreifen, steckt aber in einer schwierigen Spielzeit. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz zur 3. Liga ist überschaubar, während der Abstand zu den Aufstiegsplätzen längst zweistellig ist.

Trotzdem bleibt Kiel unangenehm. Die Mannschaft von Marcel Rapp gilt als schwer zu greifen, weil sie zwischen Ballbesitzphasen und direktem Spiel variieren kann. Mit den Wintertransfers Umut Tohumcu und Jonas Meffert soll Stabilität ins Zentrum kommen. Allerdings fällt Kapitän Steven Skrzybski verletzt aus, was der Offensive einen wichtigen Fixpunkt nimmt.

Für Hannover geht es um den nächsten Schritt

Hannover selbst hatte zuletzt wieder Ergebnisse eingefahren, die die Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. Der 2:1-Sieg in Magdeburg war ein wichtiger Auftakt in die Rückrunde, weil er auch unter Druckphasen Bestand hatte. Gegen Kiel soll nun nachgelegt werden.

Titz wird dabei erneut gefordert sein, Lösungen für die Ausfälle zu finden. Ohne Pichler und Chakroun fehlen zwei Optionen, die im Kader für Tiefe und Direktheit stehen. Dazu kommt, dass Matsuda noch nicht vollständig im Rhythmus ist. Umso mehr dürfte es darauf ankommen, dass die Mannschaft ihren Spielstil konsequent durchzieht, die Dominanz in klare Chancen übersetzt und in der Schlussphase stabil bleibt.

In Hannover wird am Sonntag nicht nur ein Spiel erwartet, sondern auch ein Gradmesser: für die Kaderbreite, für die Belastbarkeit der Mannschaft – und für die Frage, ob 96 in dieser Rückrunde wirklich den nächsten Schritt machen kann.