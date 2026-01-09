Hannover 96 gegen MSV Duisburg LIVE: Testspiel heute im Liveticker

9-Tore Mann Källman wird bei dem Test wahrscheinlich dabei sein. – Foto: Sport News Südwest

Hannover 96 ohne Bundu und Nawrocki gegen den MSV Duisburg Hannover 96 muss im heutigen Testspiel gegen den MSV Duisburg (Anstoß 10:00 Uhr MEZ) auf mehrere Spieler verzichten. Besonders bitter: Mustapha Bundu wird sein erhofftes Comeback im Trainingslager in Belek nicht geben. Der 28-Jährige konnte auch am Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren und steht dem Team von Trainer Christian Titz somit nicht zur Verfügung.

Bundu hatte nach seinem Innenbandanriss zuletzt vorsichtig Belastung aufgenommen, musste das Training jedoch nach erneuten Problemen abbrechen. Auch Maik Nawrocki fällt weiterhin aus. Der Innenverteidiger laboriert an Wadenproblemen und konnte ebenfalls nicht ins Mannschaftstraining einsteigen. Neben den beiden fehlen Hannover zudem Ime Okon und Hayate Matsuda, die krankheitsbedingt nicht mit ins Trainingslager gereist waren. Beide stehen für die Testspiele am Freitag nicht zur Verfügung. Eine kleine Schrecksekunde gab es unterdessen bei Boris Tomiak, der sich im Training kurzzeitig am Fuß behandeln lassen musste, seine Einheit jedoch fortsetzen konnte.