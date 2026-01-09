Hannover 96 gegen MSV Duisburg LIVE: Testspiel heute im Liveticker

Hannover 96 ohne Bundu und Nawrocki gegen den MSV Duisburg
Hannover 96 muss im heutigen Testspiel gegen den MSV Duisburg (Anstoß 10:00 Uhr MEZ) auf mehrere Spieler verzichten. Besonders bitter: Mustapha Bundu wird sein erhofftes Comeback im Trainingslager in Belek nicht geben. Der 28-Jährige konnte auch am Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren und steht dem Team von Trainer Christian Titz somit nicht zur Verfügung.
Bundu hatte nach seinem Innenbandanriss zuletzt vorsichtig Belastung aufgenommen, musste das Training jedoch nach erneuten Problemen abbrechen. Auch Maik Nawrocki fällt weiterhin aus. Der Innenverteidiger laboriert an Wadenproblemen und konnte ebenfalls nicht ins Mannschaftstraining einsteigen.
Neben den beiden fehlen Hannover zudem Ime Okon und Hayate Matsuda, die krankheitsbedingt nicht mit ins Trainingslager gereist waren. Beide stehen für die Testspiele am Freitag nicht zur Verfügung. Eine kleine Schrecksekunde gab es unterdessen bei Boris Tomiak, der sich im Training kurzzeitig am Fuß behandeln lassen musste, seine Einheit jedoch fortsetzen konnte.
Trainer Christian Titz plant, beide Testspiele des Tages mit jeweils zwölf Spielern anzugehen. Für die Partie gegen den MSV Duisburg wird dabei die nominell stärkere Formation erwartet. „Von der Aufstellung her wird die Elf für den ersten Test stärker wahrgenommen werden als die für den zweiten“, erklärte Titz im Vorfeld.
Sportlich erwartet der 96-Coach einen intensiven Prüfstein. Duisburg sei physisch stark und defensiv gut organisiert. Entscheidend werde sein, wie konsequent Hannover in die Umschaltbewegungen komme und Lösungen gegen kompakt stehende Gegner finde – Aspekte, die auch mit Blick auf den bevorstehenden Rückrundenstart von Bedeutung sind.
Das Duell mit dem MSV Duisburg bildet für Hannover 96 den ersten Teil des Doppel-Testtages zum Abschluss des Trainingslagers in der Türkei.