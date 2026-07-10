Hannover 96 findet neue Nummer eins: Loretz kommt aus Luzern Hannover 96 verstärkt sich auf einer Schlüsselposition. Der Schweizer Torhüter Pascal Loretz wechselt vom FC Luzern an den Maschsee und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2030. von red · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hannover 96

Mit Pascal Loretz hat Hannover 96 den gesuchten Torhüter für die kommenden Jahre verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Luzern nach Niedersachsen und erhält einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Der Keeper bringt bereits mehr als 120 Einsätze in der Schweizer Super League sowie Erfahrung im erweiterten Kreis der Schweizer A-Nationalmannschaft mit.

Für Ralf Becker ist der Transfer das Ergebnis einer langfristigen Planung. „Wir kennen Pascal schon lange, ein Transfer war mit unseren Rahmenbedingungen allerdings einfach nicht darstellbar“, erklärte der Sportdirektor. In den vergangenen Wochen habe sich die Situation jedoch verändert. Entscheidend sei auch gewesen, dass der Torhüter den Wechsel unbedingt habe vollziehen wollen. Becker sieht in Loretz genau das gesuchte Profil. Neben seinen Qualitäten auf der Linie hob er vor allem dessen Fähigkeiten im Spielaufbau hervor – ein wichtiger Aspekt im Spielsystem von Christian Titz. Trotz seiner bereits großen Erfahrung verfüge der Schweizer nach Einschätzung der Verantwortlichen weiterhin über erhebliches Entwicklungspotenzial.

Mehr als 120 Erstligaeinsätze mit 23 Jahren Der Torhüter wurde komplett beim FC Luzern ausgebildet und schaffte dort Anfang 2023 den Sprung in die erste Mannschaft. Seit seinem Debüt absolvierte Loretz 134 Pflichtspiele für den Schweizer Traditionsverein. Davon entfallen 121 Einsätze auf die Super League, hinzu kommen neun Pokalspiele sowie vier Partien in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League. Insgesamt hielt der Schlussmann dabei 30-mal seinen Kasten sauber. Auch auf internationaler Ebene sammelte der 23-Jährige bereits Erfahrungen. Nach Einsätzen für die Schweizer U19- und U21-Nationalmannschaft wurde Loretz mehrfach in den Kader der Schweizer A-Nationalmannschaft berufen.