Hannover 96 feiert Auswärtssieg beim FC St. Pauli

Die U17 von Hannover 96 hat am zehnten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga (Vorrunde Gruppe A) ihren Spitzenplatz behauptet. Beim FC St. Pauli setzten sich die Schützlinge von Trainer Clemens Döring mit 3:1 (2:1) durch und führen die Tabelle weiterhin an – punktgleich mit Werder Bremen und Arminia Bielefeld.
Hannover erwischte den besseren Start und ging nach einer Viertelstunde durch ein Eigentor von Otten in Führung (15.). St. Pauli kam jedoch schnell zurück: Bärwind traf in der 26. Minute zum Ausgleich. Kurz vor der Pause zeigte sich die Döring-Elf erneut effizient – Eymen Demir stellte mit einem präzisen Abschluss auf 2:1 (44.).
Nach dem Seitenwechsel blieb 96 die spielbestimmende Mannschaft. In der 58. Minute sorgte Endi Krasniqi mit dem 3:1 für die Vorentscheidung und zugleich den Endstand. Mit dem Sieg bleibt Hannovers U17 auch nach dem zehnten Spieltag ungeschlagen in der Spitzengruppe.
FC St. Pauli: Dapo – Embalo, Bärwind, Duah, Becker, Bangura Touray, Novakovic, Yilmaz Zepeta, Otten, Grassi, Keita
Trainer: Simon Burhorst
Hannover 96 U17: Kleineberg – Coulibaly, Turay, Löffler, Brösel, Ben Said, Hoffmann, Knaut, Hein, Aquino, Demir
Trainer: Clemens Döring
Tore:
0:1 Otten (Eigentor, 15.), 1:1 Bärwind (26.), 1:2 Demir (44.), 1:3 Krasniqi (58.)