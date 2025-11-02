 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Christian Bunge

Hannover 96 feiert Auswärtssieg beim FC St. Pauli

Demir und Krasniqi treffen beim 3:1-Erfolg der U17

Verlinkte Inhalte

U17-DFB-NL Gr. A
St. Pauli
Hannover 96

Die U17 von Hannover 96 hat am zehnten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga (Vorrunde Gruppe A) ihren Spitzenplatz behauptet. Beim FC St. Pauli setzten sich die Schützlinge von Trainer Clemens Döring mit 3:1 (2:1) durch und führen die Tabelle weiterhin an – punktgleich mit Werder Bremen und Arminia Bielefeld.

Gestern, 13:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96
1
3
Abpfiff

Hannover erwischte den besseren Start und ging nach einer Viertelstunde durch ein Eigentor von Otten in Führung (15.). St. Pauli kam jedoch schnell zurück: Bärwind traf in der 26. Minute zum Ausgleich. Kurz vor der Pause zeigte sich die Döring-Elf erneut effizient – Eymen Demir stellte mit einem präzisen Abschluss auf 2:1 (44.).

Krasniqi macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel blieb 96 die spielbestimmende Mannschaft. In der 58. Minute sorgte Endi Krasniqi mit dem 3:1 für die Vorentscheidung und zugleich den Endstand. Mit dem Sieg bleibt Hannovers U17 auch nach dem zehnten Spieltag ungeschlagen in der Spitzengruppe.

Statistik

FC St. Pauli: Dapo – Embalo, Bärwind, Duah, Becker, Bangura Touray, Novakovic, Yilmaz Zepeta, Otten, Grassi, Keita
Trainer: Simon Burhorst

Hannover 96 U17: Kleineberg – Coulibaly, Turay, Löffler, Brösel, Ben Said, Hoffmann, Knaut, Hein, Aquino, Demir
Trainer: Clemens Döring

Tore:
0:1 Otten (Eigentor, 15.), 1:1 Bärwind (26.), 1:2 Demir (44.), 1:3 Krasniqi (58.)

Aufrufe: 02.11.2025, 08:35 Uhr
redAutor