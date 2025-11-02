– Foto: Christian Bunge

Hannover 96 feiert Auswärtssieg beim FC St. Pauli Demir und Krasniqi treffen beim 3:1-Erfolg der U17

Die U17 von Hannover 96 hat am zehnten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga (Vorrunde Gruppe A) ihren Spitzenplatz behauptet. Beim FC St. Pauli setzten sich die Schützlinge von Trainer Clemens Döring mit 3:1 (2:1) durch und führen die Tabelle weiterhin an – punktgleich mit Werder Bremen und Arminia Bielefeld.

Gestern, 13:00 Uhr FC St. Pauli St. Pauli Hannover 96 Hannover 96 1 3 Abpfiff Hannover erwischte den besseren Start und ging nach einer Viertelstunde durch ein Eigentor von Otten in Führung (15.). St. Pauli kam jedoch schnell zurück: Bärwind traf in der 26. Minute zum Ausgleich. Kurz vor der Pause zeigte sich die Döring-Elf erneut effizient – Eymen Demir stellte mit einem präzisen Abschluss auf 2:1 (44.).

Krasniqi macht den Deckel drauf Nach dem Seitenwechsel blieb 96 die spielbestimmende Mannschaft. In der 58. Minute sorgte Endi Krasniqi mit dem 3:1 für die Vorentscheidung und zugleich den Endstand. Mit dem Sieg bleibt Hannovers U17 auch nach dem zehnten Spieltag ungeschlagen in der Spitzengruppe.