Hanno Balitsch kommt nach Uelsen

Am Montag, den 29. September, steht die Oberschule Uelsen ganz im Zeichen des Fußballs. Im Rahmen des DFB-Aktionstags „Stabile Sache – Bewegt durch den Schulalltag“ präsentieren der Deutsche Fußball-Bund und das Bildungsprogramm „ZEIT für die Schule“ ein vielseitiges Programm. Herzstück ist eine kostenlose Fortbildung mit U18-Nationaltrainer Hanno Balitsch, die sich an Lehrkräfte, Vereinstrainer*innen, Vereinsverantwortliche und Eltern richtet.

Der 44-Jährige, der selbst auf eine langjährige Bundesliga-Karriere zurückblickt und heute Teil des DFB-Kompetenzteams um Hannes Wolf ist, stellt in Uelsen die „Schule des Kleinfeldfußballs“ vor. In der praxisnahen Fortbildung zeigt Balitsch, wie kleine Spielformen im Kinder- und Jugendfußball maximale Wirkung entfalten – und sich einfach in den Schul- und Vereinsalltag integrieren lassen.

Die Fortbildung findet von 13.30 bis 15 Uhr in der Oberschule Uelsen statt. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter:

👉 https://my.nfv.de/FobiUelsen