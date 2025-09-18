Hanno Balitsch kommt nach Uelsen

Am Montag, den 29. September, steht die Oberschule Uelsen ganz im Zeichen des Fußballs. Im Rahmen des DFB-Aktionstags „Stabile Sache – Bewegt durch den Schulalltag“ präsentieren der Deutsche Fußball-Bund und das Bildungsprogramm „ZEIT für die Schule“ ein vielseitiges Programm. Herzstück ist eine kostenlose Fortbildung mit U18-Nationaltrainer Hanno Balitsch, die sich an Lehrkräfte, Vereinstrainer*innen, Vereinsverantwortliche und Eltern richtet.
Der 44-Jährige, der selbst auf eine langjährige Bundesliga-Karriere zurückblickt und heute Teil des DFB-Kompetenzteams um Hannes Wolf ist, stellt in Uelsen die „Schule des Kleinfeldfußballs“ vor. In der praxisnahen Fortbildung zeigt Balitsch, wie kleine Spielformen im Kinder- und Jugendfußball maximale Wirkung entfalten – und sich einfach in den Schul- und Vereinsalltag integrieren lassen.
Die Fortbildung findet von 13.30 bis 15 Uhr in der Oberschule Uelsen statt. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter:
👉 https://my.nfv.de/FobiUelsen
Balitsch betont die Bedeutung des Projekts:
„Ich freue mich auf die Fortbildung in Uelsen und hoffe auf möglichst viele Teilnehmende. Mit Freude, Intensität und Wiederholung wollen wir die Kinder in Deutschland nachhaltig in Bewegung bringen – ein wichtiges Ziel für uns im Rahmen vom ‚Jahr der Schule‘.“
Abgerundet wird die Veranstaltung durch einen Infoblock zur Kooperation zwischen Schule und Verein – mit dem Ziel, langfristige Partnerschaften aufzubauen und mehr Kinder, insbesondere Mädchen, für den Fußball zu begeistern.
Der Aktionstag ist Teil des am 12. September gestarteten „Jahr der Schule“, einer bundesweiten Initiative des DFB und seiner 21 Landesverbände. Ziel ist es, den Schulsport zu stärken, Bewegungsangebote auszubauen und den Fußball noch stärker in den schulischen Alltag zu integrieren.