Hannibal schockt FCM, spätes Drama in Hassel – Roj neuer Spitzenreiter

Der 13. April 2025 dürfte in die junge Vereinsgeschichte des FC Roj Dortmund eingehen: Erstmals in der Historie führt Roj eine Landesliga-Tabelle als Spitzenreiter an. Während die Dortmunder ihre Hausaufgaben bei den SF Wanne-Eickel in einer turbulenten zweiten Halbzeit (beide Teams mit einer roten Karte) mit 3:0 erledigten, patzten gleich zwei Konkurrenten.