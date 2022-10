Hannibal begeht Formfehler und verliert endgültig am Grünen Tisch Einen Sieg am Grünen Tisch kann der TuS Hannibal endgültig abhaken.

Die Partie beim VfL Kemminghausen wurde mit 2:0 für die Gastgeber gewertet. Hannibal legte Berufung ein, beging aber einen folgenschweren Formfehler, wie der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) am Freitag in den Offiziellen Mitteilungen veröffentlichte, so dass die Berufung als unzulässig verworfen wurde.