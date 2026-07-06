Hannes Wolf begeistert Trainerinnen und Trainer in Dessau

Austragungsort der Veranstaltung war der Schillerpark des SV Dessau 05, der den Teilnehmenden optimale Bedingungen für einen intensiven Fortbildungstag bot.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Trainingsphilosophie Deutschland, die eine ganzheitliche Entwicklung von Spielerinnen und Spielern in den Fokus rückt. In praxisnahen Einheiten vermittelte Hannes Wolf moderne Ansätze für die tägliche Trainingsarbeit. Dabei konnten die Teilnehmenden die Inhalte direkt auf dem Platz erleben und wertvolle Anregungen für ihre Vereinsarbeit mitnehmen. Als Praxisteam stand die D-Jugend des SV Dessau 05 zur Verfügung.
Hannes Wolf zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Anwesenden: „Wir haben uns heute, am heißesten Tag des Jahres und während der WM, bereits um 9 Uhr mit vielen engagierten Menschen aus Sachsen-Anhalt an einem großartigen Fußballstandort getroffen. Hier waren rund 80 Trainerinnen und Trainer dabei. Jeder von ihnen trainiert 15 bis 20 Kinder. Das zeigt, wie groß der Hunger ist, sich weiterzuentwickeln und das Training noch besser zu machen. Nicht, weil bisher etwas falsch gemacht wurde, sondern weil Weiterentwicklung genauso wichtig ist wie für unsere Spielerinnen und Spieler. Darüber freue ich mich sehr. Die Zusammenarbeit mit dem Fußballverband Sachsen-Anhalt ist phänomenal", so der DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung.
Zu den Schwerpunkten der Fortbildung gehörten unter anderem kleine Spielformen als Grundlage einer ganzheitlichen Fußballentwicklung, das Training in leistungshomogenen Gruppen sowie eine offene Fragerunde mit anschließendem Expertentalk mit Hannes Wolf. Das übergeordnete Ziel der Veranstaltung war die persönliche Weiterentwicklung der Trainerinnen und Trainer sowie der gemeinsame Austausch über Trainingsmethoden. Trotz hochsommerlicher Temperaturen nutzten zahlreiche Teilnehmende die Gelegenheit, sich fortzubilden und neue Impulse für ihre Arbeit auf und neben dem Platz zu gewinnen. "Dass Nick Struy (verantwortlich für die Qualifizierung beim FSA / Anm. Red.) das Training mitgestaltete und wir gemeinsam auf dem Platz standen, machte die Veranstaltung besonders wertvoll. Nach all den Jahren, in denen wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigen, ist es schön zu sehen, wie das Konzept gelebt wird. Ich finde, das war eine rundum gelungene Veranstaltung", so Wolf weiter.
Der Fußballverband Sachsen-Anhalt bedankt sich bei Hannes Wolf und seinem Team sowie beim SV Dessau 05 für die hervorragende Unterstützung und Organisation. Ein besonderer Dank gilt außerdem allen Trainerinnen und Trainern, die mit ihrem großen Interesse und ihrer Bereitschaft zur Weiterbildung zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben.