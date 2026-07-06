Hannes Wolf begeistert Trainerinnen und Trainer in Dessau

– Foto: Robert Kegler

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Trainingsphilosophie Deutschland, die eine ganzheitliche Entwicklung von Spielerinnen und Spielern in den Fokus rückt. In praxisnahen Einheiten vermittelte Hannes Wolf moderne Ansätze für die tägliche Trainingsarbeit. Dabei konnten die Teilnehmenden die Inhalte direkt auf dem Platz erleben und wertvolle Anregungen für ihre Vereinsarbeit mitnehmen. Als Praxisteam stand die D-Jugend des SV Dessau 05 zur Verfügung.

Hannes Wolf zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Anwesenden: „Wir haben uns heute, am heißesten Tag des Jahres und während der WM, bereits um 9 Uhr mit vielen engagierten Menschen aus Sachsen-Anhalt an einem großartigen Fußballstandort getroffen. Hier waren rund 80 Trainerinnen und Trainer dabei. Jeder von ihnen trainiert 15 bis 20 Kinder. Das zeigt, wie groß der Hunger ist, sich weiterzuentwickeln und das Training noch besser zu machen. Nicht, weil bisher etwas falsch gemacht wurde, sondern weil Weiterentwicklung genauso wichtig ist wie für unsere Spielerinnen und Spieler. Darüber freue ich mich sehr. Die Zusammenarbeit mit dem Fußballverband Sachsen-Anhalt ist phänomenal", so der DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung.