Hannes Stoll, FC Rimsingen: "Meister nach einem Herzschlagfinale"

Mannschaftskapitän Hannes Stoll (vorne rechts) nimmt die Meisterurkunde des FC Rimsingen entgegen. – Foto: Daniel Thoma

Der FC Rimsingen hat es geschafft: Die Fußballer vom Tuniberg wurden Meister in der Kreisliga B, Staffel III. Kapitän Hannes Stoll blickt auf die meisterliche Spielzeit zurück.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateurfußball. Heute: der FC Rimsingen − Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A. Trotz 18 Siegen aus 24 Spielen mussten die Rimsinger bis zum letzten Spieltag um den direkten Aufstieg zittern. Letztlich setzte sich die Mannschaft um Kapitän Hannes Stoll aber dank eines 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen den ASV Merdingen vor dem SV Opfingen durch. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.